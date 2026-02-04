دەسگیکردن وەرپرس رێکخستن حزب بەعس لە کەرکوک

شەفەق نيوز - كەركوك

دەزگای حەشد شەعبی، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان کە هەواڵگری و زانیاری لە وەڕیەوبەرایەتی هەواڵگری سەربازی گشتی لە دەزگاگە، یەکیگ لە وەرپرسەیل حزب بەعس قەیەغەکریای لە پارێزگای کەرکوک دەسگیر کرد.

وەڕیەوبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ وت: مەفرەزەیل ئەمنیی دویای وەرگردن مووڵەت دادوەری توەنستن ئەو توومەتبارە دەسگیر بکەن وەپەی مادەی (10) لە یاسای قەیەغەکردن حزب بەعس.

دیاری کرد کە ئەو توومەتبارە وەناو (ج.ص.ح)، وەرپرس رێکخستن باڵ مەدەنی بویە لە حزب بەعس لە ناحیەی زاب سەروە قەزای حەویجە لە پارێزگای کەرکوک.

وتیش: ریکارەیل یاسایی وەرانوەر توومەتبارەگە جیوەجی کریا و دریا دەس لایەنەیل پەیوەندیدار ئەرا تەواوکردن لێکۆڵینەوە.