دەسگردن وەبان چەک و دەسگیرکردن 4 سەرپیچیکەر و لەناوداین گووشت وەسەرچگ لە بەغدا
شەفەق نیوز ـ بەغدا
لایەنەیل ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە لەناوداین بڕ گەپیگ لە گووشت یەخگردگ ماوە وەسەرچگ و دەسگردن وەبان چەک و دەسگیرکردن چوار سەرپیچیکەر یاسا ورێسای نیشتەجیبوین لە ناوچە جیاوازەیل بەغدای پایتەخت.
فەرماندەیی ئۆپراسیۆنەیل بەغدا لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "لە چوارچمگ رێکارەیل خوەپارێزی وەرگیریاگ ئەرا نواگیری لە بیماری و وە ئامانج پارێزگاری لە تەندروسی و ەلامەتی هاوڵاتیەیل دەسگیریا وەبان بڕ گەپیگ لە گووشت یەخگردگ ماوە وەسەرچگ و نەپوڕیاگ ئەرا وەکارهاوردن مرۆڤ".
وتیش، "وەشیوەی یاسایی لەناوبریا لە ناوچەی "ئەلزەیدان"، یەیش لە ماوەی جیوەجیکردن ئەرکەیل پاڵپشتی و پشت بەسا وە مەفرەزەیل ئاسایش ئابوری تێد، بەش چەودێری تەندروسی لە وەزارەت تەندروسی".
پۆلیس رەسافەیش لە بەیاننامەی ترەک رەسیە ئاژانسەگە راگەیان "هێزیگ لە فەرماندەیی پۆلیس بەغدا رەسافە پێکهاوریا، وە هاوبەشی وەرد هێزەیل پاڵپشتی، و دەسکریا وە جیوەجیکردن کارەیل ئەمنی و ئۆپراسیۆنەیل وشکین لە سنوور ناوچەی سەربازگەی رەشید".
لە بەیاننامەگە وتیش " لە ئەنجام ئۆپراسیۆنەگە دەسگیریا وەبان (11) چەک کلاشینکۆف وەرد (11) مەخزەن و ئامێر لاسلکی وەرد دوو دەوانچە و کلاشینکۆفیگ لە جویر (MB5) جویر تاپڕ".
دیاریکرد "4 سەرپیچیکەر یاسایەیل نیشتەجیبوینیش دسگیرکریان و ئەرا زیندان کلکریان و چەک دەسوەبانگیریاگە دریانە دەس پۆلیس تایوەت ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی".