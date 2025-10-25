‏دەسگردن وەبان چەک و دەسگیرکردن 4 سەرپیچیکەر و لەناوداین گووشت وەسەرچگ لە بەغدا

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏لایەنەیل ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە لەناوداین بڕ گەپیگ لە گووشت یەخگردگ ماوە وەسەرچگ و دەسگردن وەبان چەک و دەسگیرکردن چوار سەرپیچیکەر یاسا ورێسای نیشتەجیبوین لە ناوچە جیاوازەیل بەغدای پایتەخت.

‏فەرماندەیی ئۆپراسیۆنەیل بەغدا لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "لە چوارچمگ رێکارەیل خوەپارێزی وەرگیریاگ ئەرا نواگیری لە بیماری و وە ئامانج پارێزگاری لە تەندروسی و ەلامەتی هاوڵاتیەیل دەسگیریا وەبان بڕ گەپیگ لە گووشت یەخگردگ ماوە وەسەرچگ و نەپوڕیاگ ئەرا وەکارهاوردن مرۆڤ".

‏وتیش، "وەشیوەی یاسایی لەناوبریا لە ناوچەی "ئەلزەیدان"، یەیش لە ماوەی جیوەجیکردن ئەرکەیل پاڵپشتی و پشت بەسا وە مەفرەزەیل ئاسایش ئابوری تێد، بەش چەودێری تەندروسی لە وەزارەت تەندروسی".

‏پۆلیس رەسافەیش لە بەیاننامەی ترەک رەسیە ئاژانسەگە راگەیان "هێزیگ لە فەرماندەیی پۆلیس بەغدا رەسافە پێکهاوریا، وە هاوبەشی وەرد هێزەیل پاڵپشتی، و دەسکریا وە جیوەجیکردن کارەیل ئەمنی و ئۆپراسیۆنەیل وشکین لە سنوور ناوچەی سەربازگەی رەشید".

‏لە بەیاننامەگە وتیش " لە ئەنجام ئۆپراسیۆنەگە دەسگیریا وەبان (11) چەک کلاشینکۆف وەرد (11) مەخزەن و ئامێر لاسلکی وەرد دوو دەوانچە و کلاشینکۆفیگ لە جویر (MB5) جویر تاپڕ".

‏دیاریکرد "4 سەرپیچیکەر یاسایەیل نیشتەجیبوینیش دسگیرکریان و ئەرا زیندان کلکریان و چەک دەسوەبانگیریاگە دریانە دەس پۆلیس تایوەت ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی".

