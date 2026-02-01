دەسگردن وەبان نزیکەی یەک کیلوگرام "کریستال" لە دەروازەی سنووری وەرد ئیران
شەفەق نیوز ـ بەسرە
دەسەڵاتدارەیل عراق، ئمڕوو شەممە، دەسگردن وەبان نزیکەی یەک کیلوگرام مادەی کریستال هووشبەر لە دەروازەی شەلامچە هاوسنوور ئیران.
وەڕێوەبەرایەتی دەروازەی شەلامچە لە بەیاننامەیگ وت، توەنستنە دەسبگرن وەبان نزیکەی یەک کیلوگرام مادەی هووشبەر وە گەشتیاریگ بیانی، کە وەشیوەیگ شارەزایانە شاردیەسەوەی ئەرا هاوردەکردنی وەناو وڵات.
وتیش، ئۆپراسیۆنەگە وە هاوکاری وەرد بەش مادە هووشبەر و پۆلیس گومرک بوی، و کاغەز لێکۆڵینەوە ئەرای وازکریا و توومەتبار و مادەیل دەس وەبان گیریاگ ئەرا بنکەی پۆلیس گومرک شلامجە کلکریان تا رێکار یاسایی پێویست وەربگیرێد.