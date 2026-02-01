‏دەسگردن وەبان نزیکەی یەک کیلوگرام "کریستال" لە دەروازەی سنووری وەرد ئیران

‏شەفەق نیوز ـ بەسرە

‏دەسەڵاتدارەیل عراق، ئمڕوو شەممە، دەسگردن وەبان نزیکەی یەک کیلوگرام مادەی کریستال هووشبەر لە دەروازەی شەلامچە هاوسنوور ئیران.

‏وەڕێوەبەرایەتی دەروازەی شەلامچە لە بەیاننامەیگ وت، توەنستنە دەسبگرن وەبان نزیکەی یەک کیلوگرام مادەی هووشبەر وە گەشتیاریگ بیانی، کە وەشیوەیگ شارەزایانە شاردیەسەوەی ئەرا هاوردەکردنی وەناو وڵات.

‏وتیش، ئۆپراسیۆنەگە وە هاوکاری وەرد بەش مادە هووشبەر و پۆلیس گومرک بوی، و کاغەز لێکۆڵینەوە ئەرای وازکریا و توومەتبار و مادەیل دەس وەبان گیریاگ ئەرا بنکەی پۆلیس گومرک شلامجە کلکریان تا رێکار یاسایی پێویست وەربگیرێد.

