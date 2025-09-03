دەسگردن وەبان مادەی ماهوشبەر لەدەروازەی زرباتیە و ئۆپراسیۆن بەغداد دەیان کەس دەسگیرکەێد لەناویان "بیانیەیل"

شەفەق نیوز ــ بەغدا

دەسەی دەروازە سنووریەیل عراق، ئمڕوو چوارشەممە، دەسگیرکردن دوو گەشتیار راگەیان، یەکیگ عراقی و یەکیگ بیانی، کە مادەی هووشبەر وەپیان بویە لە جویر "کریستال و ماریجوانا" لە دەروازەی زرباتیە لە پارێزگای واست، مەوقەی تەقەلاداین ئەرا وەناو هاوردنی.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرایکرد، ئۆپراسیۆن دەسگردنە بانەگە وە هاوکاری وەرد دەزگا مەنیەیل و فەرمانگەی پەیوەنیدار بوی، وتیش توومەتبارەیل و دەسگیریاگەیل وەبانیان ئەرا لایەن پەیوەنیدار کلکریان وەپای راپۆرتیگ فەرمی دەس وەبان گردن ئەرا وەرگردن رێکارەیل پێویست یاسایی.

لە رویداویگ ئەمنی، فەرماندەی ئۆپراسیۆنەیل بەغدا وەردەوامی کارەیل ئەمنی خوەی راگەیان لەماوەی 24 ساعەت وەرین، پێکهاتیە لە ئۆپراسیۆن وشکنین و دویزەوبوین ئەرا کراکارەیل بیانی و جیوەجیکردن یاداشتنامەی دەسگیرکردن لە لای رەسافە.

فەرماندەیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، لە ئەنجام ئۆپراسیۆنەگە 71 توومەتبار دەسگیرکریا و لەنناویان 11 داواکریاگ وەپای مادەیل یاسایی جوراوجویر، و 44 بیانی سەرپیچیکار یاسای نیشتەجیبوین، وەرد دەسگردن وەبان چەک و کەرەستەیل بی مووڵەت و کەرەستەیل سەربازی جیاواز.

دووپاتکرد، ئێ رێکارەیلە وەلایەن تیم یەکەم پۆلیس فیدڕاڵی و پۆلیس رەسافە جیوەجیکریا، وە پشت بەسان وە دەزگا و ئاژانسەیل هەواڵگێری، ئەرا ئەوزەڵداین ئەمنی و ئارامی و پاراستن دەسکەفتەیل ئەمنی وەدەسهاتگ.