دەسگردن وەبان سەکوویل مووشەکی کە فرۆکەخانەی بەغداد کردنە ئامانج
شەفەق نیوز- بەغداد
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە پەیاکردن سێ سەکوو وەشانن مووشەک کە دەمەو شەوەکی ئمڕوو دەورگرد فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغداد و بارەگای پاڵپشتی لۆجستی لە خوەرهەڵات پایتەخت کردنە ئامانج.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت:، هێزیگ ئەمنی سێ سەکوو مووشەکی لە ناوچەی پیەڵ دیالە لە لای رەسافە پەیا کردنە، کە هەر لەورا وەرەو فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغداد وەشیانە.
دەمەو شەوەکی ئمڕوو دووشەممە، پەلامارەیل مووشەکی دەورگرد فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغداد و بارەگای پاڵپشتی لۆجستی کردنە ئامانج، لە هەمان وەخت هێزەیل ئەمنی دەس کردنە وە ئۆپراسیۆن وەشکین ئەرا دیاریکردن شوین وەشیان مووشەکەیل کە لە لای رەسافە لە خوەرهەڵات بەغداد تەقیانە.