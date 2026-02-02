دەسگیکردن هەفت لە بازرگانەیل هووشبەری لە بەغداد و ئەنبار

شەفەق نيوز- بەغداد/ ئەنبار

وەڕیەوبەرایەتی هەواڵگری سەربازی، ئمڕوو دووشەممە، دەسگیرکردن هەفت لە بازرگانەیل هووشبەری و ئەوانە کە پڕۆپاگەندە ئەرای کەن راگەیان لە بەغداد و ئەنبار.

وەڕیەوبەرایەتیەگە لە بەیانامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: مەفرەزەیل وەڕیەوبەرایەتی هەواڵگری سەربازی لە بەشەیل هەواڵگری و ئاسایش فیرقەیل پیادەی ( 6 - 17 - 7 ) و وە ئۆپراسیۆنەیل جیاجیا توەنست هەفت لە بازرگانەیل هووشبەری و ئەوانە کە پڕۆپاگەندە ئەرای کەن لە بەغداد و ئەنبار دەسگیر بکەن.

وتیش: ئی ئۆپراسیۆنە دویای وەشوینکەفتن جموجویل گومانییان هات لە رەنجەیل مقیەتیکردن کۆمەڵگا و پاڵپشتیکردن ئاسایش و ئارامی، دیاری کرد کە مادەیل هووشبەری جیاجیا لەلایان گیریا و دریانە دەس لایەنەیل پەیوەندیدار.