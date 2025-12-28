دەسگیکردن پەنج داعشی لە سێ پارێزگای عراق
شەفەق نيوز - بەغداد
دەزگای دژە تیرۆر عراق، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە جیوەجیکردن زەنجیرەیگ لە ئۆپراسیۆنەیل ئەمنی رەسینە دەسگیرکردن پەنج ئەندام لە ریخریاگ داعش لە لە ناوچەیلیگ جیاجیا لە سێ پارێزگا.
دەزگاگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزەیلی دەسکردن وە ئۆپراسیۆنیگ رەسیە دەسگیرکردن دوو تیرۆرست لە پارێزگای کەرکوک کار هاوردن و بردن کەرەستەیل ئەرا داعش کردیان.
لە پارێزگای ئەنبار هیزەیل دەزگاگە دوو ئۆپراسیۆن ئەمنی جیوەجی کرد، نە رەسیە دەسگیرکردن دوو تیرۆرست یەکیگیان لە کەرتەیل جیاجیا کار کەێد لە (ویلایەت ئەنبار) لە ریخریاگ داعش.
وتیش: لە پارێزگای نەینەوا، هیزەیلمان توەنستن یەک ئەندام دەسگیر بکەن کە لە ئەندامەیل ریخریاگ داعش مەنیەسەو.