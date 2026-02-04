دەسگیکردن سێ ژن ئیرانی هووشبەری وەپییان بویە لە بەسرە

شەفەق نيوز– بەسرە

سەرچەوەیگ ئەمنی لە بەسرە، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا کە هیزیگ ئەمنی سێ ژن ئیرانی دەسگیر کرد مادەی هووشبەری وەپییان بویە، وە کوڵەگردنیگ توکمە لەناوڕاس پارێزگاگە جیوەجی کریا.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو هیز ئەمنیە دویای کوڵەگردنیگ توکمە لە جادەی بەغداد ناوڕاس پارێزگاگە، توەنستن سێ ژن ئیرانی دەسگیر بکەن لە پارێزگای واستەو هاتوێن، و زیاتر لە نیم کیلۆگرام مادەی هووشبەر کریستال وەپییان گیریا.

سەرچەوەگە وتیش: ریکارەیل یاسایی وەرانوەر ئەو ژنەیلە جیوەجی کریا، و دریانە دەس لایەنەیل پەیوەندیدار.