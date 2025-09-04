دەسگیکردن کەسەیلیگ وە توومەت کوشتن ژنیگ و دویەتەی و سزانن تەرمەیلیان لە باکوور بەغدا

شەفەق نیوز ــ بەغدا

فەرماندەیی پۆلیس بەغدا دیم کەرخ، ئمڕوو پەنجشەممە، دەسگیرکردن توومەتبارەیل کوشتن ژنیگ و دویەتیگ وە هووکار دزیکردن راگەیانلە شار کازمیەی باکوور پایتەخت.

فەرماندەیەگە ئمڕوو لە بەیاننامەیگ وت، مەفرەزەیل دژە تاوانەیل کەرخ لە ماەی چەن ساعەت کەمیگ توەنستن دوو توومەتبار دەسگیربکەن کە تاوان کوشتن ژنیگ و دویەتەگەی ئەنجامدان لە باکوور بەغدا.

وەپای دان وەپینانەیل سەرەتایی، تاوانەگە وە هووکار دزیکردن ئەنجامدانە، تەقەلای سڕپوو کردن ئاسەوار تاوانەگە دانە لەری سزانن قوربانیەیل لەناو ماڵەگە، وەپای بەیاننامەگە لایەنەیل پەیوەنیدار وەردەوامن لە تەواوکردن رێکارەیل لکۆڵینەوە وەرد توومەتبارەیل ئامادەیان کەن تا بخەنەیان وەرانوەر دادگا تا سزای دادپەروەرانە وەربگرن.