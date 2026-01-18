دەسگیکردن داڵگیگ لە بەغداد کوڕ خوەی کوشتیە
شەفەق نيوز- بەغداد
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا کە هیزیگ ئەمنی، ژنیگ دەسگیر کرد وە توومەت کوشتن زاڕوو خوەی لە باکوور بەغدای پایتەخت.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزیگ پولیس ژنیگ لەداڵگبوی ساڵ ٢٠٠٤ دەسگیر کرد، کە کوڕ کوورپەی خوەی لەناو ئاو خنکانیە.
سەرچەوەگە وتیش: ژنەگە لە ناو ماڵ خوەی لە ناحیەی مشاهدە سەروە قەزای تارمیە باکوور بەغداد ئەو تاوانە جیوەجی کردگە.
دیاری کرد کە ژنەگە چگەسە ژیر تاوانەگەی، و ئاشکرا کردگە کە کوڕ کوورپەی خوەی لەناو تانکی ئاو٥٠٠ لیتری لە باخچەی ماڵیان سەر مناڵەگە خستیەسە ژیر ئاوەگە تا گیانی لەدەسداگە، و وتیە گوایە خوەی بیماری دەروینی دیرێد ئەراوە ئەو تاوانە جیوەجی کردگە.
سەرچەوەگە وتیش: ریکارەیل یاسایی وەرانوەر ژنەگە جیوەجی کریا تا بخریەێدە دادکاری.