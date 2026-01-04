دەسگیکردن خاوەن کۆمپانیایگ و ژنیگ دەس لە ژنە کراکاریگ ئەسیوبی وەشاننە

شەفەق نيوز- بەغداد

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن پیاییگ خاوەن کۆمپانیای وەکارخستن بیگانەیل وەگەرد ژنیگ لە ناوچەی کەڕادە ناوڕاس بەغداد، لەبان دەسدرویژیکردن وەبان ژنیگ کراکار.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: خاوەن کۆمپانیاگە وەگەرد ژنەگە دەس وەشانە لە

ژنیگ کراکار ئەسیوبی لە ناوچەی کەڕادە.

وتیش: ئەو ژن کراکارە دەس و پای زەخمدار بویە لەوەر دەسوەشانن ئەو دووانە، و ئەرا خەسەخانە بریا.