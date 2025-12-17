‏دەسەی راگەیانن عراق بەرنامەی "مع ملا طلال" وسنێد

‏شەفەق نیوز- بەغدا

‏دەسەی راگەیانن و گەیاندن عراق، ئمڕوو چوارشەممە، بڕیاریدا وە وساننە بەرنامەی "مع ملا طلال" کە وەلایەن میدیاکار ئەحمەد ملا تەڵال لە کەناڵ (UTV) پێشکەش کرێد، ئەرا ماوەی 10 ڕۆژ، بڕیارەگە لە دویای زنجیرەیگ سەرپێچی هات کە وە "رەدکردن ڕێسایەیل پەخش میدیایی" وەسف کریانە.

‏وەپای بەڵگەنامەیگ کە لە دەسەگە دەرچگە و رەسیەس وە ئاژانس شەفەق نیوز، بڕیارەگە وە پشت بەسان وە دەسەڵاتە یاساییەیل و وەبان بنەمای راپۆرت فەرمانگەی رێکخسن میدیایی دەرچگە، کە ەرپیچیەیل بریتین لە

‏"بێڕێزیکردن وەرانوەر زات خوداوەند" و پاپەندنەبوین وە بێلایەنی و هاوسەنگیی پیشەیی لە پیشکەشکردن ناوەڕۆک.

‏وەپای بڕیارەگە، وسانن بەرنامەگە لە رێککەفتن ئاگادارکردنەوەی کەناڵەگە دەسوەپی کەێد، ماف تانەدان لە بڕیارەگە لەوەرانوەر "ئەنجومەن تانەدان" ئەرا کەناڵەگە پارێزیاگە لە ماوەی 30 رووژ، وەپای یاسا کاروەپیکریاگ.

