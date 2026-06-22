"دۆسیەی جومەیلی".. پۊلە دەسگیرکریاگەیل بەرزەو بوود ئەرا 10 ملیۆن دۆلار و 31 ملیار دینار

شەفەق نیوز - بەغداد

دادوەر لێکۆڵینەوەی دادگای تاوانەیل نواگیریکردن گەندەڵی ناوەندی، ئمڕوو دوشەممە، ئاشکرای وەردەوامبۊن لێکۆڵینەوەیل لە دۆسیەی بریکار وەزارەت نەفت ئەرا کاروبار پاڵاوتن دەسگیرکریاگ، عەدنان جومەیلی، و لایەنە هاوبەشەیلی کرد.

دادوەر تایبەتمەن، لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، وت کە لە ئەنجام شۊنگیری هویرد ئەرا دەسناین وەبان داهاتە داراییەیل کە لەو وەهەدەردانە کەفتنەسەو کە لە پرۆژە جیوەجیکریایەیل لەلایەن توومەتبارەگە و لایەنەیل دۆسیەگە هاتگە، بڕە داراییە گشتییە دەسگیرکریاگەیل بەرزەو بۊنە تا برەسنە 10 ملیۆن دۆلار ئەمریکی، و 31 ملیار دینار عراقی.

دووپات کرد لە وەردەوامبۊن تەقەلایەیل لەلایەن دادگاگە، دۊکە یەکشەممە، بۊە مدوو دەسناین وەبان نزیکەی 20 ملیار دینار عراقی کە لە یەکیگ لە باخەیل شاریاۊدەو، بیجگە لە پویچەڵکردن قاچاخکردن 5 ملیار دینار عراقی لە یەکیگ لە پارێزگایەیل.

وتیش کە ریکارەیل یاسایی دەسگیرکردن و دەسناین وەبان 70 موڵک، و 21 ماشین نوو لەخوەی گرد، وەکەرد زەڕەنگەری کە وە نزیکەی (3) کیلۆگرام مەزەنە کریەێد، و دووپات کرد کە لێکۆڵینەوەیل و شۊنگیری هاوبەشەیل ترەک وەردەوامە تا تەواوکردن گشت ریکارە یاساییەیل.

جی باسە کە سەرچەوەیگ ئاگادار، مانگ گوزەشتە، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردادۊد، کە هیزیگ ئەمنی تایبەت دەسگیر بریکار وەزیر نەفت ئەرا کاروبار پاڵاوتن (وەڕیەوبەر گشتی کۆمپانیای پاڵاوگەیل باکوور و پاڵاوگەی بێجی) "عەدنان حەمەد حموود" کردگە، وە توومەتەیل پەیوەندیدار وە دۆسیەیل گەندەڵی.

سەرچەوەگە دیاری کرد، کە پرۆسەی دەسگیرکردنەگە لە ناوچەی "ئیسحاقی" لە پارێزگای سەڵاحەدین جیوەجی کریا، و دۊای راگەیانن سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل عراقی عەلی زەیدی، ئەرا جەنگ لەدژ گەندەڵی و هویردبینیکردن گرێبەسە حکومییەیل هات.