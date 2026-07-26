دەسپاکی وەرپرسیگ لە وەڕێوەبەرایەتی سەرچەوە ئاویەیل کەرکوک دەسگیرکەێد وە توومەت چزداین
شەفەق نیوز ـ کەرکوک
سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا تیمیگ لێکۆڵەر لە دەسەی دەسپاکی پارێزگای کەرکوک توەنستن وەڕێوەبەر بەش وەڕێوەبەرایەتی ئاو پارێزگاگە دەسگیربکەن مەوقەی وەرگردن بڕە پویلیگ.
سەرچەوەگەوە ئاژانس شەفەق نیوز وت "تیمەگە ئۆپراسیۆنەگە لەدویای رەسین زانیاری و داد لەبان چزداین هاوڵاتیەیل و داواکردن بڕە پویلیگ لەوەرانوەر وەڕیوەچگن مامەلەیل و ئاسانکاری ئیداریەیل وەڕیوەچگە".
وتیش: " ئۆپراسیۆنەگە لەدویای ودەسهاوردن رەزامەنی یاسایی وەڕیوەچگ، کوڵەی قایمیگ ئەرا توومەتبار نریا مەوقەی وەرگردن بڕە پویلیگ دەسگیرکریا" وتیش " ئۆپراسیۆن دەسگیرکردنەگە بەڵگەدارکریا ئەرا لایەنەیل دادوەری کلکریا تارێکار یاسایی وەرانوەری بگیرێدەوەر".