‏دەسپاکی وەرپرسیگ لە وەڕێوەبەرایەتی سەرچەوە ئاویەیل کەرکوک دەسگیرکەێد وە توومەت چزداین

شەفەق نیوز ـ کەرکوک

‏سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا تیمیگ لێکۆڵەر لە دەسەی دەسپاکی پارێزگای کەرکوک توەنستن وەڕێوەبەر بەش وەڕێوەبەرایەتی ئاو پارێزگاگە دەسگیربکەن مەوقەی وەرگردن بڕە پویلیگ.

‏سەرچەوەگەوە ئاژانس شەفەق نیوز وت "تیمەگە ئۆپراسیۆنەگە لەدویای رەسین زانیاری و داد لەبان چزداین هاوڵاتیەیل و داواکردن بڕە پویلیگ لەوەرانوەر وەڕیوەچگن مامەلەیل و ئاسانکاری ئیداریەیل وەڕیوەچگە".

‏وتیش: " ئۆپراسیۆنەگە لەدویای ودەسهاوردن رەزامەنی یاسایی وەڕیوەچگ، کوڵەی قایمیگ ئەرا توومەتبار نریا مەوقەی وەرگردن بڕە پویلیگ دەسگیرکریا" وتیش " ئۆپراسیۆن دەسگیرکردنەگە بەڵگەدارکریا ئەرا لایەنەیل دادوەری کلکریا تارێکار یاسایی وەرانوەری بگیرێدەوەر".

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