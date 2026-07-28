دەسپاکی دەس گرێدە بان 2.5 ملیار دینار و 6 عەقار لە ماڵ وەرپرسیگ وەرین لە سەڵاحەدین ئاشکرا کەێد

شەفەق نیوز - بەغداد

دەزگای دەسپاکی فیدڕاڵی، رووژ سێشەممە، راگەیان کە تۊنستیە دەس بگرێدە بان بڕە پۊلیگ گەورە لەناو ماڵ وەڕێوەبەر بەش ژمێریاری وەرین لە پارێزگای سەڵاحەدین، کە لەبان لێکۆڵینەوە دەسگیر کریاگە.

دەزگاگە لە بەیاننامەیگ و لە وەخت قسەکردنی لەباوەت ئەو ئۆپراسیۆنە کە وەپای یاداشتیگ دادوەری جیوەجی کریاس، خەوەرداد کە تیمیگ لە نویسینگەی سەڵاحەدین تۊنستیە دەس بگرێدە بان دوو ملیار و پەنجسەد ملیۆن دینار لەناو ماڵ وەڕێوەبەر ژمێریاری وەرین لە پارێزگای سەڵاحەدین، و دووپات کرد کە ئۆپراسیۆنەگە بۊەسە مدوو ئاشکراکردن شەش عەقار لەناو کۆمەڵگەیل بەرهەمهاوردن کە وە ناو ژنەگەی توومار کریانە.

دیاری کرد کە توومەتبار وەڕێوەبەر بەش ژمێریاری وەرین لە پارێزگای سەڵاحەدین، ئیسە دەسگیر کریاگە وەپای فەرمانەیل ماددەی (340) لە یاسای سزاداین؛ لەبان یەکیگ لەو دۆسیەیلە کە دەزگاگە لێکۆڵینەوە لەلی کەێد، کە پەیوەندی وە ئەوەگ بەش ژمێریاری لە پارێزگاگە دەسکردیە وە ریکخستن و خەرجکردن چەکیگ کیشیاگ لە بانک رافدەین؛ وە دەسپیچگ خەرجکردن شایستەیل و جیاوازییەیل ئەرا فەرمانبەرەیل پارێزگاگە، لە وەختیگ کاغەزەیل خەرجکردنەگە پسووڵەیل وەهمی (ساختە) لەخوەی گردگە.

دەزگاگە زیای کرد کە تیمەگە باوەت دەسوەبانگردن یاسایی ئەرا پۊلەیل و دەسوەبانگیریاگەیل ریک خستگە، و خستیەسەی وەر دادوەر لێکۆڵینەوەی تایبەتمەن ئەرا جیوەجیکردن رێکارە یاساییەیل.