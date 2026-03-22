دەسەڵات فڕوکەوانی شارستانی بڕیان ئاسمانی تا ٣ رووژ ترەک درویژەو کرد

شەفەق نیوز - بەغدا

دەسەڵات فڕوکەوانی شارستانی عراقی، ئمڕوو یەکشەممە، بڕیار دا بڕیان هامشوو ئاسمانی لە وڵاتەگە ئەرا ماوەی 72 سەعات ترەک درویژەو بکەێد، هاوەخت وەگەرد وەردەوامبۊن تۊنترەوبۊن سەربازی و ئاڵووزییەیل ئەمنی لە ناوچەگە.

فرۆکەوانی لە بەیاننامەیگ فەرمی دیاری کرد ک بڕیار داگە وەردەوام بوود لە بەسیان ئاسمان عراق وەرانوەر گشت گەشتەیل هاتگ و چگ و رەدبۊ، لە سەعات 12:00 نیمەڕو ئمڕوو 22 ئازار (09:00 وە وەخت جیهانی UTC)، و تا سەعات 12:00 نیمەڕو رووژ چوارشەممەی ئایندە، و ئی کارەیش وە "ریگرییگ وەختانە" باس کرد.

بەیاننامەگە دووپات کرد ک ئی بڕیارە وەپەی هەڵسەنگاندن وەردەوام ئەرا دیمەن ئەمنی و ئاڵشتبۊن رەوش ناوچەگە تیەێد، و ئی بەسیانە وەگورەی هەر چشتیگ نوو بوود دووارە نووڕستن ئەرای کریەێد، و دیاری کرد ک کۆمپانیایل فرۆکەوانی و لایەنەیل پەیوەندیدار لە هەر وەختیگ چشتیگ نوو رۊ بەێد ئاگادار کەنەو.