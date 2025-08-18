دەسەڵات دادوەری عراق دۆسیەی د.بان زیاد بەسێد: رویداوەگە خوەیکوشتن بویە

شەفەق نیوز - بەغداد

ئەنجومەن باڵای دادوەری، ئمڕوو دووشەممە، بڕیار دا وە بەسانن لێکۆڵینەوە لە رویداوەگەی د. بان زیاد، کە وت: رویداوەگە خوەیکوشتن بویە.

ئەنجومەنەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرا کرد کە "سەرۆکایەتی دادگای بەسرە بڕیارەگەی لەبان مردن خانمە دکتۆر بان زیاد ئەرا دیوان سەرۆک ئەنجومەن کردگە، لە زوان بڕیارەگە دەرکەفتگە کە رویداوەگە خوەیکوشتن بویە، هەر ئەراوە لێکۆڵینەوەگە بەسیا".

ئەنجومەنەگە وتیش: کە باوگ و داڵگ و خوەشک و مامەی و خاڵووزا و ئامووزا و براگەی دکتۆر بان گشتیان دووپات کەن کە دویەتەیان لەوەر فشار دەروینی فرەیگ خوەی کوشتگە، وتنیش: ئەو خانمە تویش خەمۆکی بویە و لەلایەن پزیشکیل دەروینی لە بەغدا دەسنیشان کریاس.

وتیش: " ئەو خانمە وە دەرمان بوپرۆپیۆن چارەسەری وەرگردگە، کە دەرمانیگە ئەرا چارەسەری خەمۆکی درویژماوە وەکار تیەێد، پزیشکەیل دووپات کردنە کە ئەو بیماریە توەنێد خاوەنی بخەێدە رخداری خوەیکوشتن ئەگەر پابەن وە چارەسەرکردن نەوود.

راپۆرتە پزیشکییەگە نشان دەێد کە قوربانیەگە داوای چارەسەری پزیشکی لە کلینیکێک تایبەت لە بەسرە کردگە".

ئەنجومەن باڵای دادوەری وتیش: قسەی وەچەودیەیل و مستەفا ناجی سەفا (هاوڕییگ نزیک) دووپات کرد کە بان وەپی وتگە کە تویش خەمۆکی و هویرکردن خوەیکوشتن بویە، وتیش: وەرجەیە هویر لە خوەیکوشتن کردگە، و کەسەیلیگ ترە باس دەمەقاڵیگ ناوەین د. بان و توومەتباریگ وەناو عومەر زاحی بویە.

مردن ئەو خانمە پزیشک گەنج و ناودیار عراقییە، بان زیاد تاریق، بوبە پرسیگ رای گشتی لە شار بەسرە کە میلکان خوەیە، عراقییەیل لە گشت وڵاتەو زویوەزوی کەفتنە گەردی و گومان لە خوەیکوشتن ئەو ژنە خستنە ژیر پرسیار و داوای لێکۆڵینەوەی سەروەخوەیی لە توومەت کوشتنی کردن.

خانمە دکتۆر بان کە باوەتەیل پزیشکی لە سۆشیال میدیا پیشکەش کردیاد، رووژ دووشەممە (4 ئاب) لە ماڵ خیزانەگەی لە بەسرە گیانی لەدەسدا .

ئەوەگ نادیاریی مردن بان زیاترەو کەێد، قسەی هاوکارەیلیە کە ئویشن تویش هیچ بیمارییگ دەروینی نەویە، دزەپیکردن راپۆرت پزیشکی دادوەری ئی گومانەیلە زیاترەو کرد لەوەر سروشت زەخمەیل لەش مردیەگە.

دۆسیەگە فتراق میدیا ناوخۆییەیل زاڵەو کرد، هاوکار و هاوسووزەیل خانمە دکتۆر بان لە کەناڵە تەلەفزیۆنییەیل عراق دەرکەفتن ئەرا وەڵامدان رۆمان ئەو بنەماڵە، کە رکدارن لەبان ئەوە کە دویەتەیان خوەی کوشتگە.