‏دەسەڵات دادوەری عراق دوو ملیار دینار لە دوو کۆمپانیا گلەودەێد کە دەسدیرن لە خەڵەتانن دارایی

‏شەفەق نیوز - بەغدا

‏ئەنجوومەن باڵای دادوەری، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان، دادگای لێکۆڵینەوەی کەرخ دویەم توەنستیە دوو ملیار دیناری عراقی کە لە ئەنجام تاوانیگ خەڵەتانن داراییەو بویە، گلەوبدەێد.

‏ئەنجوومەنەگە لە بەیاننامەیگ کە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز کلکریاس، راگەیان، ئەو بڕە پویلە لە دوو کۆمپانیای سەرپیچیکەر یاسا گلەودریاس، وەمەبەست وەدەسهاوردن جیاوازی نرخ دۆلار لە ری ئەنجامدان گواستنەوەی پویل ئەرا دەیشت وڵات وە ریگەیل ساختە و خەڵەتانن.

‏ئاشکرایکرد، تەقەلایەیل وەردەوامن ئەرا وەرگردن رێکار یاسایی وەرانوەر کۆمپانیایەیلتر کە شێواز سەرپیچیکردن یاسا وەکارتیارن ئەرا دەسکەفتن قازانج گەپیگ، کە زەرەد وە دارایی گشتی رەسنێد.

