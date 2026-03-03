‏دەسەڵاتدارەیل عراق رێکار وەرگردن ئەرا مقیەتیکردن ئەو چێشتخانەیلە نیشانەیل ئەمریکی دیرن

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا هێزە ئەمنیەیل دەوریەیل و خاڵەیل چەودێری لە نوای شمارەیگ چێشتخانەی سەر وە براندە بازرگانییە ئەمریکییەیل لە بەغدای پایتەخت دانایە، جویر رێکاریگ خوەپارێزی وەرانوەر هەر پەلاماریگ کە هاتێ بکرێدە بانیان.

‏ سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "بڵاوکردن هێەیل بریتییە لە چەودێریکردن دەوروگەرد شوینەیل دیاریکریاگ زیایکردن جموجویل تیمەیل دەوریات پیادە و ماشین، بیجگە لە رێکارەیل وشکین وەدویاچگن ئەرا ماشینەیل و جویلەیل دەوروگەردیان، وەبی ئەوەگ تا ئیرنگە هویچ پێشلکاریگ تووماربکەن.

‏وتیش؛ ئێ گامەیلە جویر رێکاریگ خوەپارێزی فراوانیگ تێد دەزگایەیل تایوەت گردنەسێ وار ئەرا پاراستن ئەو شوینەیلە هاتێ بکریەنە ئامانج، هاوکات وەرد زیایبوین گرژی ئەمنیەیل لە ناوچەگە و ئەو هەڕەشە و تەقەلایەیلە لە چەن رووژ گوزەشتە ئەرا وە ئامانجگردن بەرژەوەندییەیل ئەمریکا لە چەن شوینگ بوین.

