دەسەڵاتدارەیل عراق رێکار وەرگردن ئەرا مقیەتیکردن ئەو چێشتخانەیلە نیشانەیل ئەمریکی دیرن
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا هێزە ئەمنیەیل دەوریەیل و خاڵەیل چەودێری لە نوای شمارەیگ چێشتخانەی سەر وە براندە بازرگانییە ئەمریکییەیل لە بەغدای پایتەخت دانایە، جویر رێکاریگ خوەپارێزی وەرانوەر هەر پەلاماریگ کە هاتێ بکرێدە بانیان.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "بڵاوکردن هێەیل بریتییە لە چەودێریکردن دەوروگەرد شوینەیل دیاریکریاگ زیایکردن جموجویل تیمەیل دەوریات پیادە و ماشین، بیجگە لە رێکارەیل وشکین وەدویاچگن ئەرا ماشینەیل و جویلەیل دەوروگەردیان، وەبی ئەوەگ تا ئیرنگە هویچ پێشلکاریگ تووماربکەن.
وتیش؛ ئێ گامەیلە جویر رێکاریگ خوەپارێزی فراوانیگ تێد دەزگایەیل تایوەت گردنەسێ وار ئەرا پاراستن ئەو شوینەیلە هاتێ بکریەنە ئامانج، هاوکات وەرد زیایبوین گرژی ئەمنیەیل لە ناوچەگە و ئەو هەڕەشە و تەقەلایەیلە لە چەن رووژ گوزەشتە ئەرا وە ئامانجگردن بەرژەوەندییەیل ئەمریکا لە چەن شوینگ بوین.