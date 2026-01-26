‏دەسوەپیکردن یەکەم گەشت ناودەوڵەتی لە فڕۆکەخانەی موسڵ وەرەو سعودیە (وینە)

‏شەفەق نیوز - نەینەوا

‏فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی موسڵ، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان دەسکردە یەکەمین گەشت ناودەوڵەتی وەرەو "مەدینە"، وە 157 عومرەکار پارێزگاگە.

‏عەمار بەیاتی، وەڕێوەبەر فڕۆکەخانەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان: "فڕۆکەخانە ئمڕوو دویای نیمەڕوو ئامادەکاری کەێد ئەرا وەڕیکردن یەکەم گەشت ئاسمانی ناودەوڵەتی وەرەو مەدینەی پیرۆزز، کە 157 عەمرەکار پارێزگای نەینەوا گرێدەخوەی، ئیەش جویر یەکەم گام لە دویای دوارە کاروەپیکردن فرۆکەخانەگە دانرێد".

‏ ئاشکرایکرد "فرۆکەخانەگە دەسکردیە وە پیشوازیکردن عەمرەکارەیل و رێکارەیل مامەلەیل چگنەناو و مۆرکردن پاسپۆرت و ئامادەکردن گەشتیارەیل ئەرا گەشتەگە" وتیش "گەشتەگە دەسوپیکردن گەشتەیل ناودەوڵەتی موسڵە".

‏دەسەڵاتدارەیل عراق لە 16ی تەمموز 2025 فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتیی مووسڵ وازکردن، کە توانای گردنەخوەی نزیکەی 630 هەزار گەشتیار ساڵانە و 30 هەزار تەن بار ئاسمانی دیرێد، تا بوودە ئەڵقەیگ ئەرا وەیەکەوبەسان مووسڵ و شارەیل ترەک عراق و ناوچەگە".

‏