‏دەسوەپیکردن درەو گەنم لە کەربەلا و مەزەنە بەرهەمهاتن 300 هەزار تەن کریەێد(وێنە)

کەربەلا

‏پارێزگار کەربەلا نصيف جاسم الخەتابي، ئمڕوو پەنجشەممە، دەسوەپیکردن کارەیل درەو و بازاڕکردن بەرهەم گەنم لە پارێزگاگە راگەیان، و مەزەنە کرد کە ئێ وەرزە زیایبوینیگ دیار وەخوەی بوینێد لە بەرهەمهاوردنی بەراورد وە ساڵ گوزەشتە.

‏ختابی لە لێدوانیگ کە رەسیە وە ئاژانس "شفق نيوز" وت: "ێ وەرز کشاوەرزیە زیایبوین وەرچەویگ وە خوەی دوینێد لە بەرهەمهاوردن گەنم بەراورد وە ساڵ گوزەشتە، مەزەنەکرێد نزیکەی 300 تەن درەوبکرێد" و دەسخوەشی لە تەقەلایەیل کراکارەیل کەرت کشاوەرزی کرد.

‏خەتابی دەسخوەشیکرد لە وەکارهاوردن نوترین پەیمانە و تەکنیکەیل کشاوەرزی، و دووپاتکرد لەبان ئەنجامدان وشکنین تاقیگەیی هویردیگ ئەرا خاک و بەرهەم، کە بەشدارە ە بەرزەوکردن کوالێتی بەرهەمهاوردن وە دیهاوردن کاراییگ باڵاتر لە وەکارهاوردن سەرچاوەیل، و زیایکردن دەرفەتەیل بەرهەمیگ فرە کە پشتیوانی لە تەمەیل پارێزگاکە کەێد ئەرا چەسپانن ئاسایشی خوەراک.

