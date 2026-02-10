‏دەزگای هەواڵگێری عراق تووڕیگ ناودەوڵەتی مادە هووشبەرەیل لەناو زەوی سووریا پویچەوکرد

‏شەفەق نیوزـ بەغدا

‏دەزگای هەواڵگێری نیشتیمانی، ئمڕوو سێشەممە، پویچەوکردن تووڕیگ بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر لەناو زەوی سووریا راگەیان.

‏دەزگاگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیو راگەیان، "وە پشت بەسان وە زانیاری هەواڵگێریەیل هویردیگ و وەدویاچگن وەردەوام زیاتر لەوڵاتیگ هەرێمی وە ئۆپراسیۆنیگ جویری توەنستن دەزگای هەواڵگێری نیشتیمانی وە هاوکاری وەرد دەسەڵاتدارەیل ئەمنی تایوەت لە سووریا تووڕیگ بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر دەسگیربکەن کە لە پەنج کەس پێکهاتبوین، پلانهاوردنە ناو بڕ گەپیگ مادەی کبتاگۆن هووشبەر ئەرا ناو عراق داشتن لەری زەوی سووریا وەشیوەی بەش بەش".

‏وتیش "لە ئەنجام ئۆپراسیۆنەگە دەسگیریا وەبان زیاتر لە 200000 حەب هووشبەر".