‏دەزگای دژە تیرۆر "فەرماندەی مەفرەزەیگ سەربازی" لە داعش دەسگیرکرد لە خوەرئاوای بەغدا

‏دەزگای دژە تیرۆر "فەرماندەی مەفرەزەیگ سەربازی" لە داعش دەسگیرکرد لە خوەرئاوای بەغدا
2026-07-29T09:15:35+00:00

‏شەفەق نیوز - بەغدا

‏دەزگای دژە تیرۆر، ئمڕوو چوارشەممە، دەسگیرکردن ئەندامیگ لە ریکخریاگ داعش راگەیان لە پرۆسەیگ ئەمنی تایوەت  کە هێزە تایوەتەیل  سەر وە دەزگا جیوەیکردن لە خوەرئاوای بەغدای پایتەخت.

‏ دەزگاگە لە بەیاننامەیگ فەرمی ئاشکرایکرد، لە ئەنجام ئۆپراسیۆنەگە کوڵە دانریا کە بویە مدوو دەسگیرکردن تیرۆرستیگ ناسریاگ وە (ئەبوو نور) وەناو (ح.ط) کە جویر  "فەرماندەی مەفرەزەیگ سەربازی" لەناو داعش کارکەێد.

‏وەپای بەیاننامەگە، زانیاری هەواڵگێریەیل دیاریکەن ئەرا بەشداریکردن ئەو "تیرۆرستە" لە جیوەجیکردن شمارەیگ لە کارەیل تاوانکاری کە لەریانەو هێزەیل ئەمنی و مەدەنییەیل وە ئامانج گردیە.

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