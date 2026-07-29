دەزگای دژە تیرۆر "فەرماندەی مەفرەزەیگ سەربازی" لە داعش دەسگیرکرد لە خوەرئاوای بەغدا
شەفەق نیوز - بەغدا
دەزگای دژە تیرۆر، ئمڕوو چوارشەممە، دەسگیرکردن ئەندامیگ لە ریکخریاگ داعش راگەیان لە پرۆسەیگ ئەمنی تایوەت کە هێزە تایوەتەیل سەر وە دەزگا جیوەیکردن لە خوەرئاوای بەغدای پایتەخت.
دەزگاگە لە بەیاننامەیگ فەرمی ئاشکرایکرد، لە ئەنجام ئۆپراسیۆنەگە کوڵە دانریا کە بویە مدوو دەسگیرکردن تیرۆرستیگ ناسریاگ وە (ئەبوو نور) وەناو (ح.ط) کە جویر "فەرماندەی مەفرەزەیگ سەربازی" لەناو داعش کارکەێد.
وەپای بەیاننامەگە، زانیاری هەواڵگێریەیل دیاریکەن ئەرا بەشداریکردن ئەو "تیرۆرستە" لە جیوەجیکردن شمارەیگ لە کارەیل تاوانکاری کە لەریانەو هێزەیل ئەمنی و مەدەنییەیل وە ئامانج گردیە.