دەزگایگ حکومەتی ئاشکرای وەکارخستن مەدینەی یەک ملیۆن عراقی لە پرۆژەیل کەێد

شەفەق نيوز- بەغداد

حەیدەر مەکیە، سەرۆک دەزگای نیشتمانی بەرهەمهاوردن، ئمڕوو دووشەممە، ئاشکرای دابینکردن دەرفەت کار ئەرا هەزاران عراقی کرد لەو دەرفەتەیل بەرهەمهاوردنە کە لە گشت وڵات بوین.

مەکیە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: زیایبوین دەرفەتەیل بەرهەمهاوردن لە عراق ئەوەسا وە خاسی شکێدە بان جیگیربوین نرخ دۆلار و دەسمیەتی لە جیگیربوین بازاڕ دەێد، بیجگە وەدیهاتن دەرفەتەیل کار ئەرا بیکارەیل و دەرچگەیل.

وتیش: پڕۆژەیل گام یەکەم دەزگای نیشتمانی بەرهەمهاوردن زیاتر لە 200 هەزار دەرفەت کار ئەرا گەنجەیل عراق دابین کرد، و شمارەی کراکارەیل لەو پڕۆژەیلە لە جویراجویر پارێزگایەیل رەسیە نزیکەی 950 هەزار گەنج.

مەکیە وتیش: بەرهەمهاوردن بنەڕەت سەرەتاییە ئەرا بەرهەمکردن وەردەوام لە عراق، و دیاری کرد کە زیایبوین دەرفەتەیل بەرهەمهاوردن دەسمیەتی دەێد لە دروسکردن پڕۆژەیلیگ و بەرزکردن ژیرخانەیل، وەگەرد کەمەوکردن بڕ خەرجەیل گشتی.