دەرکردن فەرمان دەسگیرکردن وەبان ژنیگ لە بەسرە لەبان مردن د.بان قسە کردگە

شەفەق نيوز- بەسرە

سەرچەوەیگ ئاگادار لە بەسرە، ئمڕوو چوارشەممە، ئاشکرای دەرچگن فەرمان دەسگیرکردن وەبان خانمە پەرلەمانتار وەرین ریحاب عەبودە مرۆڤ وە توومەت تانەدان و رسواکردن لە پرس مردن خانمە پزیشک بان زیاد.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: فەرمان دەسگیرکردن، ئمڕوو، لەێلن ریحاب عەبودە دەرچگە وەگورەی مادەی 433 لە یاسای سزادان، ئەوەیش لە ئاکادلرکردنیگ لەلایەن بنکەی پولیس ریبات لە پارێزگای بەسرە.

سەرچەوەگە دیاری کرد کە فەرمانەگە لەبان دوو سکاڵای دادوەری هات، یەکیگ لە داڵگ ژنە مردیەگە، و ئەوەکەیش لە باوگی.

وەرجەیە ئەسعەد عیدانی پارێزگار بەسرەیش سکاڵای دادوەری لەبان عەبودە توومار کرد، وە توومەت بڵاوکردن خەوەرەیل دروو لە پرس مردن بان زیاد تاریق.

ئی ریکارەیلە لە دویای قسە و پۆستەیل عەبودە هات کە زانیاریەیلیگ لەناویان بوی مشتومڕ گەورەیگ لەناو جادەی عراقی دروس کرد لەباوەت پرس مردن ئەو خانمە پزیشک گەنجە کە بویە پرس رای گشتی لە بەسرە و گشت عراق.

رووژ دووشەممەی گوزەشتە، ئەنجومەن دادوەری باڵا بڕیار بەسانن دوسێەی لێکولینەوەی رویداو مردن بان زیاد دا، و دووپات کرد کە رویداوەگە خوەیکوشتن بویە.