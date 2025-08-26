دەریای نەجەف هشکەو بوود و هوشداریکردن لە کارەساتیگ نزیک

شەفەق نيوز- نەجەف

وەڕیەوبەرایەتی ژینگەی نەجەف، داوای دانیشتنیگ زویوەزوی ئەرا ئەنجومەن مقیەتیکردن و خاسەوکردن ژینگە لە پارێزگاگە کرد، ئەرا باسکردن لە هشکەوبوین دەریای نەجەف، زەرەدەیلی وەبان ژینگەی ناوچەگە.

جەمال عەبد زەید وەڕیەوبەر ژینگەی نەجەف وت: تیمیگ ئەرا ناوچەگە کلکریاس تا راپۆرتیگ لەبان مدووەیل هشکەوبوین دەریاگە بنویسن، ئمجا ئەرا حکومەت ناوخوەیی و وەزارەت ژینگە کلی بکریەێد، کە راپۆرتەگە باس سێ مدوو سەرەکی کرد، کە عراق وەگشتی زیان لەلی دوینێد، داوەزیان داهاتەیل ئاو وەرەو دەریای نەجەف، لەو چەمیلە کە ئاو ئەرای کلکەن، و بەسانن زیاتر لە سی بیر تەکاندار کە ئەوسا ئاو دیادە دەریاچەگە، و هەمیش بەرزەوبوین پلەی گەرمی و کەمی واران لە ئەنجام ئاڵشتبوین کەشوهەوا.

دیاری کرد کە ریژەی هشکەوبوین دەریاگە رەسیە نزیکەی 75٪، وتیش: ئی دەریا یەکیگە لە دیارترین گوڵەمە ئاوەیل لە پارێزگاگە، و شوینیگ سروشتی ئەرا باڵندەیە لە وەرزەدا زمسان و وەهار، و سامان ماسی و درەختەیل سروشتی دەگمەن هاناوی کە کەفنە وەر هەڕەشەی نەمان.