ڤیدیۆ.. چەکدارەیلیگ تەقە لە خوەینشاندەرەیل وەرانوەر کۆمپانیایگ نەفتی لە بەسرە کەن

شەفەق نيوز - بەسرە

سەرچەوەیگ لە پولیس پارێزگای بەسرە، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا کە چەکدارەیلیگ وەناو ماشینیگ وە تابلۆی حکومەتی، تەقە لە خوەینشاندەرەیل لە دەرچگەیل زانکۆیل کردن کە داوای دامەزریان کەن، ئەوەیش لە وەردەم دەروازەیل کۆمپانیایگ نەفت بەسەرە.

کەسەیلیگ لەبان سۆشیال میدیا پارچە ڤیدیۆییگ بڵاو کردن، نشان کەسەیلیگ چەکدار وە پڕتاڵ سییە دەێد لەناو ماشینیگ فۆرویل رەنگ سییە داوەزیان و تەقە وەبان سەر بڕیگ لە خوەینشاندەرەیل کەن، لە وەختیگ ماشینیگ هاوشیوە خوازیە بڕیگ لەلییان بتلنێد.

وەگورەی ئەو پارچەیل ڤیدیۆ، ئەو دوو ماشینە وەرەو شوین نادیاریگ رویکردنە، و دیار نییە ئەگەر لەناو خوەینشاندەرەیل کەسەیلیگ زەخمدار بوینە یا نە، کە لە هەردووگ رەگەز لەناوی بەشداری کردنە.

هەرلیوا، هیچ هەڵوێستیگ فەرمی لە لایەنەیل ئەمنی لە پارێزگای بەسرە نەڕەسیە.

ئاژانس شەفەق نیوز یەکیگ لەو پارچە ڤیدیۆیەیلە بڵاو کەێد: