دۊتیگ بەغدا خوەی دەێدە سێدارە و زیندانی هەمیشەیی وەبان بازرگانیگ هووشبەری لە بەسرە

شەفەق نیوز - بەغدا/ بەسرە

ئمڕوو سێشەممە، سەرچەوەیگ ئەمنی، خەوەرداد لە خوەیکوشتن دۊتیگ لەناو ماڵەگەی لە ناوچەی دۆرە لە باشوور بەغدای پایتەخت، وە سێیەمین خوەیکوشتن کە لە ماوەی 24 سەعات توومار کریەێد.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەرداد، کە "ژنیگ لەداڵگبۊی ساڵ 1992 دەس کردە کووتاییهاوردن وە ژیان خوەی وە تاسانن لەڕی پەتیگ کە لەقەی قەواسەی ژوورەگەی هەڵواسیاۊ، لەناو ماڵەگەی لە کۆمەڵگەی سوڵتان سێیەم لە ناوچەی بووعیسە سەر وە دۆرە.

و زیای کرد کە هیزەیل ئەمنی ئامادەی شۊن رویداوەگە بۊن، و لێکۆڵینەوەیگ واز کردن ئەرا زانین هویرەکاریەیل رویداوەگە و زانین هوکارەیلی.

هەرلیوا، دادگای تاوانەیل بەسرە فەرمان زیندانیکردن هەمیشەیی لە هەق بازرگانیگ هووشبەر دەرکرد دۊای تاوانبارکردنی وە تاوان بازرگانیکردن وە مادەیل هووشبەری.

بەیاننامەیگ لە دەسەڵات دادوەری، کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، باس ئەوە کرد کە تاوانبارەگە وەگەرد کیلۆگرام و نیمیگ لە هەردوگ مادەی کریستاڵ و حەشیشەی هووشبەر گیریاگە، و نیازی بۊە بازرگانی وەپیان بکەێد و بفرووشێدە ناو وەکارهاورەیل.

و دیاری کرد کە فەرمانەگە وەگورەی مادەی (27/ یەکەم) لە یاسای مادەیل هووشبەر و کاریگەرەیل هووشی شمارە (50) ئەرا ساڵ 2017 دەرچگە.

هەرلیوا، دادگای تاوانەیل دیالە فەرمان وە زیندانیکردن ئەرا ماوەی دە ساڵ لە وەرانوەر تاوانبار دەرکرد لەبان تاوان دزین بڕە پۊلەیلیگ دارایی کە تەرخان کریانە ئەرا قەرەبووکردن شەهیدەیل و زەخمدارەیل لە دەرئەنجام پرۆسە تیرۆریستییەیل.

وەپای بەیاننامەیگ دادوەری، کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، تاوانبارەیل دەس کردنەسە دزین ئی پۊلەیلە وە سوودوەرگردن لە پۆستەیلیان لە دیوان پارێزگای دیالە، و ئەوەیش لەڕی ریخستن 301 چەک درووکانی، و کلکردن پۊلەیل لە هەژمار قەرەبووەیلەە ئەرا هەژمار پیشینەیل کارپیکردن تایبەت وە دیوان پارێزگاگە.

وەپای بەیاننامەگە، فەرمانەگە لەبانیان دەرچگە وە پشت بەسانن وە مادەی 315 / بەش دویەم لە یاسای سزایەیل و وەپای مادەیل بەشداری 47 و 48 و 49 لەلی.