‏یەدەگ تەڵای عراق رەسیە بەرزترین ئاست مێژوویی

شەفق نیوز – بەغدا

‏چاودێر ئابووری "ئیکۆ عراق"، ئمڕوو شەممە، راگەیان بڕ یەگ عراق رەسیەس ئەرا نزیکەی 23 ملیار و 64 ملیۆن دۆلار، هەمیش هووشداریدا لە مامەلەکردن وەپی لە چارەسەرکردن قەیران کەمبوین دارایی کە وڵات وەپی رەدبود.

‏لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "عراق لەماوەی ساڵ 2025دا نزیکەی 8.2 تەن تەڵا سەندیە، یەیش یەدەگ تەڵای عراق رەسانە 170.9 تەن"، ئاشکراکرد کە «زیایبوینەگە وەیجویرە بەشەوبویە یەک تەن لە مانگ ئازار/مارس، 1.6 تەن لە حوزەیران/یونیو، 3.1 تەن لە تەممووز/یولای، و 2.5 تەن لە ئاب/ئۆگست".

‏وتیش: " کوو هەڵگردن تەڵای عراق 170.9 تەنە، لە ئیرنگە بەهای 23 ملیار و 64 ملیۆن دۆلار دیرێد، و یەیش بەرزترین ئاستە کە بەهای هەڵگردن تەڵا لە مێژووی عراق ەپی رەسیە".

‏ سەرچەوەگە بەرزبوین گەورەی بەهای هەڵگردنەگە گلەودا ئەرا " نرخە جیهانیەل تەڵا نەک ئەرا قەبارەی ئەو بڕە تەڵای لە ساڵ 2025 سەنریاس، کە تەنها 64% دروسکەێد لە سەرەتای ئمساڵەو تا ئیرنگە".

‏ئیکۆ عراق هووشداریدا، لە هەردەسکاریکردنیگ لە یەدەگ تەڵا ئەرا چارەسەرکردن کەمبوین دارایی، چ وە فروشتن بەشیگ لەلی، یا وە خستنە ناو وەبەرهێنانە رخدارەیل، و دووپاتکرد "ئیە سەرچەوەیگ سەروەرییە ئەرا جێگیری دارایی، نە ئەرا داهات وەختانە".

