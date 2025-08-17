ئەژدیھای گەپیگ وە درویژی 8 مەتر زیڕە خەێدە ناو مەردم شاریگ عراقی

شەفەق نيوز – سەڵاحەدین

دەرکەفتن ئەژدیھای گەپیگ لە ناوچەی عەجیلیە سەروە قەزای یەسرب باشوور پارێزگای سەڵاحەدین، درویژیی وە زیاتر لە هەشت مەتر مەزەنە کریا، قسەوباس فرەیگ لەناو مەردم دروس کرد، کە دووپات کردن ئی مارە هن ئیسە نییە، کە وەرجە چەن ساڵیگ لە دەورگرد ناوچەگە نزیک ماڵ رەحمەتی مەحمود عوبەیدی وەدی هاتگە.

عەباس دەراجی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: یە ماوەی درویژییەگە ئی ئەژدیھا هەسەی، و فرەجار مەردم لە دەورگرد ناوچەگە دویننەی، وەلێ تا ئیسە هیچ پەلاماریگ لەی ئەژدیھا توومار نەکریاس ، دیاری کرد کە قەوارەی گەورەی رخ مەردم برد، وەلێ بویینی چشت نوویگ نییە.

لەلای خوەییش، محمد جبوری وت: مەردم چەوەڕی جویلەی لایەنەیل ژینگەیی کەن ئەرا زانستن چین ئی ئەژدیھا و چەنیگ رخدارە، دووپاتیش کرد کە بویین زیندەوەریگ وەی قەوارە نزیک ماڵەیل وەشوینکەفتن و فامستن خوازێد، وەتایبەت کە ئیسە زیڕە خستیەسە ناو مەردم.

پسپۆڕەیل ژینگە وتن: وەدیهاتن ئەژدیھایگ وەی گەورەییە لە ناوچەیگ پڕ لە دانیشتگەیل، پەیوەندی وە لاوازی چەودیاریکردن ژینگەیی دیرێد، و دویاکەفتن گورجی تیمەیل وەشوینکەفتن ژیان هشکایی لە عراق، وەتایبەت لە ناوچەیل کشتوکاڵی و تەختایی کە ژینگەی سروشتیە خشیەیل و زیندەوەریل هشکایی، هەمیش ئاڵشتبوین کەشوهەوا و بەرزەوبوین پلەی گەرمی هیلێد بەشیگ لەلییان لە ماڵەیل نزیکەو بوون.

پسپۆڕەیل وتنیش: دویاکەفتن گرنگیدان وە شوینەیل سروشتی، و لاوانی پلانەیل فەرمی ئەرا مقیەتیکردن هەمچەشنی زیندەوەری، هیشت ئی سیمایلە لەی ساڵەیل دویاییە باوەو بوون، کە لە پارێزگایلیگ مار و ئاژەڵەیلیگ کویەیی لە نزیک مەردم توومار کریا.

خەڵک سەیری داوا لە لایەنەیل پەیوەندیدار کردن تیمەیلیگ کلبکەن ئەرا فامستن ئی دیاردە، تا بزانن ئایا ئی ئەژدیھا لە چینە دەگمەنەیلە یا هانە ژیر هەڕەشەی فەوتیان، یا رخیگ لەبان مەردم دیرێد.