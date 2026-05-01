دۊای وسانیگ ئەرا دوو مانگ.. فڕۆکەخانەی کەرکووک پيشوازی لە یەکەم فڕۆکە کەێد
شەفەق نیوز - کەرکووک
فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی کەرکووک، ئمڕوو جمعە، راگەیان لە دەسکردن گەشتە ئاسمانییەیل دۊای وسانیگ کە ئەرا زیاتر لە دوو مانگ وەردەوام بوی.
وەڕێوەبەرایەتی فڕۆکەخانەگە لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "پیشوازی لە یەکەم گەشت ئاسمانی کردیە دۊای ماوەیگ لە وسیان، لەناو کەشوهەوایگ لە گەشبینی وە گلەوخواردن جویلەیل ئاسمانی وە شیوەیگ پلە وە پلە".
وتیش: دووارە دەسکردن گەشتەیل نوێنەرایەتی سەرەتای قۆناغیگ نوو کەێد وەرەو پتهوكردن جویلەی ئاسمانی، وەگەرد کارکردن لەبان فراوانکردن تووڕ گەشتەیل و گلەوداین خشتەی کارپیکردن ئەرا سروشت خوەی لە ماوەی ئایندە.
جویلەی فڕین لە عراق لەوەر ئاڵووزیی ئەمنییەیل ناوچەگە چەکی کەفت، لەئەنجام جەنگ لە خوەرهەڵات ناوڕاس لەناوەین ئەمریکا و ئیسرائیل لە لاییگ، و ئیران لە لاییگ ترەک، و ئەوەگ یاوەری بوی لە رخداریەیل لەبان بیوەیی رێڕەوی ئاسمانی.