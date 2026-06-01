دۊای چینییەگە.. MSC گەپ گلەو خوەێدەو ئەرا ئوم قەسر دۊای دیارنەوینیگ کە چەن مانگیگ کیشا (وینە)

شەفەق نیوز - بەسرە

کەشتییە گەپەگەی "MSC"، ئمڕوو دووشەممە، رەسیە بەندەرەیل ئوم قەسر لە بەسرە لەوپەڕ باشوور عراق، دۊای دیارنەوینیگ کە زیاتر لە سێ مانگ کیشا لە دەرەنجام جەنگ و بەسیان گەروو هورمز.

فەرحان فەرتووسی وەڕێوەبەر گشتی کۆمپانیای گشتی بەندەرەیل عراق، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: کەشتییەگە لە دوبەیەو هاتگە، و بڕیارە 96 کۆنتەینەر هەڵبگرێد کە گشتیان تەرخان کریانە ئەرا هەناردەکردن نەگ ئەرا هاوردەکردن.

دیاری کرد کە ئەو بارەیلە مادەیل خوەراکی جۊر خورما و سەردەمەنییەیل و مادەیل یەدەگ گرنە خوەیان کە لە عراقەوە هەناردەی بازاڕەیل دەیشت کریەن.

لە وەختیگ زۊتر لە ئمڕوو، کۆمپانیای گشتی بەندەرەیل عراق راگەیان کە بەندەر ئوم قەسر باکووری پیشوازی لە یەکەم کەشتی بارهەڵگر کردگە کە وە شیوەیگ راسەوخۆ لە چینەوە هاتگە لەڕی گەروو هورمز دۊای دەسەوکاربوین جویلەی کەشتیوانی دەریایی.

خەوەردا کە کەشتی "MV KSL XINYANG" لە بەندەرەگە لەنگەر خستگە وە بار مادەیل و ئامێرەیل ئەرا کەرت نەفتی و کاڵایەیل بازرگانی جۊراجۊر وە کیشیگ گشتی کە رەسیە 29,720 تەن.

کۆمپانیای MSC (Mediterranean Shipping Company) وە یەکیگ لە گەورەترین کۆمپانیايەيل بارهەڵگردن دەریایی لە جیهان دانریەێد، و خاوەن کەشتیگەلیگە کە نزیکەی هەزار کەشتی کۆنتەینەر گرێدە خوەی، و تووڕیگ بارکردن و لۆجستی فراوان وەڕیەوە بەێد کە سەدان بەندەر لە زیاتر لە 150 دەوڵەت گرێدە خوەی.