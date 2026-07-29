دۊای پەلاماردان حەشد.. "وەرخودان عراقی" چەوڕی وەڵامیگ حکومی کەێد و هەڕەشە لە ئەمریکا و سعودیە کەێد

شەفەق نیوز - بەغداد

"وەرخودان عراقی"، رووژ چوارشەممە، مووڵەتیگ دا حکومەت ئەرا چەوڕیکردن "وەڵامەگەی" لەبان ئەو گورزەیلە کە بارەگایەیل حەشد کەفتنە وەریان، لە وەختیگ هەڕەشەی وەڵامداین وەبان ئەمریکا و سعودیە کرد.

وەرخودان لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەگەر لەی قۆناغ چارەنویسسازە چەک و مووشەکەیلەمان بیەیمن وە دەسەڵات حکومی، ئەرا ئەوەگ ئەو وەرپرسیاریەتی وەرگریکردن لە سەروەریی عراق و حورمەت خاک و گەلەگەی بگرێدە دەس، ئایا چ هەڵوێستەیلیگ تون لە وەرانوەر ئی تاقیکردن مەیدانی راسگانیە گرێدە وەر، ئەرا ئەوەگ توانای خوەی لە ریگریکردن دەسدریژیکەرەیل و تووڵەسەنین لەوانەگ خۊن پاک شەهیدەیل رشاننە چەسپنێد ئەرا گشت لایگ، لەناو پیاوەیل مقاومە، و هەرجۊر ئەوەگ موجاهیدەیل فرە جار لە عراق کردیان؟.

وتیش: لەبان ئەوە، یە راگەیەنمین: یەکەم: مووڵەت دەیمنە لایەنە حکومەتییەیل کە داوای چەکدانان لە مقاومە کردنە تا کووتایی بیس و سێیەم لە مانگ سەفەر، تا بۊنیمن چە کەن.

دۊەم: لەوەر رکداریمان ئەرا مقیەتیکردن ئاسایش زیارەتکارەیل ئەبا عەبدولڵا حسێن (سڵام خوا لەلی) و خاوەن مەوکبەیل بەڕێز، و ئەرا ریگریکردن لە هەر شیویانیگ ئەرا زیارەت چلەی پیرووز وەرجە تەواوبۊین رێوڕەسمەیلی، ئەوە وەڵامەگەمان ئەرا بان دوژمن ئەمریکی بیگومان تیەێد، و شایەت ئامرازەیلی لە سعودیە بگرێدەو هەر وەختیگ خوازیار بۊن.

فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی "سەنتکۆم"، شەفەق چوارشەممە، راگەیان کە فڕۆکە جەنگییە ئەمریکی و سعودییەیل گورزەیل هویردیگ لەبان شۊنەیل چەک و ئامرازە لۆجستییەیل لە چەن ناوچەیگ لە خوەرهەڵات عراق جیوەجی کردنە، کە وت سەر وە فەسائیل پەیوەندیدار وە ئیرانن و وەرپرسن لەو پەلامارەیلە.

دەزگای حەشد شەعبی عراقی، چوارشەممە راگەیانیە، لەلای کەمەو کوشیان 20 لە ئەندامەیلی و زەخمداربۊن 32 کەس ترەک، لە ئاماریگ کە وەسفی کرد وە "کووتایی نەهاتگ" ئەرا ئەو گورزە هاوبەشە ئەمریکی و سعودییەیلە کە بارەگایەیل فەرمی سەر وەپی لە چەن پارێزگایگ عراقی کردنە ئامانج.

هەرلیوا ئاژانس "میهر" ئیرانی، رووژ چوارشەممە، خەوەرداد لە کوشیان چوار لە ئەندامەیل سوپای پاسداران لەناو پەلامارە ئەمریکی سعودیەگە لەبان عراق.

وەپای ئاژانسەگە، ئەو ئەندامەیلە لە شار کاشان ئیرانین و هەر یەک لە (عەلی ئەسغەر ئاستانە، و ئەبولفەزڵ موتەقی، و مورتەزا ئەکبەری، و ئەمیر عەباس درهەم فرۆش)ن.