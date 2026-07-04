دۊای سەعاتەیلیگ لە مینەکردن.. دەرهاوردن تەرم مناڵیگ کە لە چەم دیجلە لە سەڵاحەدین خنکیاس

شەفەق نیوز - سەڵاحەدین

سەرچەوەیگ لە پولیس چەماوی لە پارێزگای سەڵاحەدین، ئمڕوو شەممە،خەوەرداد لە پەیاکردن تەرم مناڵ (خەیروڵڵا حەکەم مونادی عوبێدی)، لە خەڵک ئاوایی تەل سیبات، دۊای سەعاتەیلیگ لە مینەکردن لەناو چەم دیجلە.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە تیمەیل پولیس چەماوی، شەوەکی ئمڕوو، تۊنستن تەرم مناڵ (خەیروڵڵا حەکەم مونادی عوبێدی)، لە دانیشتگەیل ئاوایی تەل سیبات لە پارێزگای سەڵاحەدین پەیا بکەن، دۊای ئەوەگ تویش خنکیان بۊ لە چەم دیجلە.

دیاری کرد کە پرۆسەیل مینەکردن ئەرا چەن سەعاتیگ وەردەوام بۊ وە بەشداری تیمەیل رزگارکردن و پولیس چەماوی و شمارەیگ لە خەڵک ناوچەگە، لە وەختیگ تەرمەگە دەرهاوریا و ئەرا فەرمانگەی پزیشکی دادوەری بریا ئەرا تەواوکردن رێکارە یاساییەیل و رادەسکردنی ئەرا کەسوکاری.

سەرچەوەگە دووپاتیش کرد کە لایەنە پەیوەندیدارەیل لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کردنە، لە وەختیگ پولیس چەماوی داواکاریی خوەی ئەرا هاووڵاتییەیل نووەو کرد ئەرا وریابۊن، وە تایبەت مناڵەیل، و دۊرەوکەفتن لە مەلەوانیکردن لە ناوچە قۊلەیل یا ئەوانەگ شەپوول ئاوی تۊنیگ دیرن، ئەرا مقیەتیکردن بیوەییان.