دۊای زەویلەرزەی تورکیا.. چەودیاریکردن زەویلەرزەی عراقی: هیچ نشاندەریگ لەبان جویلەیگ نائاسایی لە ناوچەگە نییە

شەفەق نیوز - بەغداد

وەڕێوەبەر بەش چەودیاریکردن زەویلەرزە لە دەسەی گشتی کەشوهەوا و چەودیاریکردن زەویلەرزەناسی لە وەزارەت گواستنەوەی عراقی، عەلی عەبدولخالق، ئمڕوو شەممە، دووپات کرد کە هیچ نشاندەریگ لەبان جویلەیگ زەویلەرزەی نائاسایی لە ناوچەگە نییە، و دیاری کرد کە ئەو زەویلەرزەیلە کە چەوەڕی کریەێد لە تورکیا کەفێدە ناو ریژەیل ئاسایی پەیوەندیدار وە سروشت جویلەی تێکتۆنی لەورا.

عەبدولخالق وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە "جویلەی پلێتە تێکتۆنییەیل لە ناوچەگە لە دەیان ساڵەو ناسریاگە، کە پلێت عەرەبی وەرەو پلێت ئەنادۆڵی جویلە کەێد، لە وەختیگ ئی دۊایینە کەفێدە ژیر کارتیکەر جویلەی ئەو پلێتەیلە کە دەورگردی گردنە، ئەوەیش بوودە مدوو دروسبۊن ناوچەیل فشار و هیزگردن زەویلەرزە لە دەریای مەرمەڕە و لەبان دریژایی زەنگەیل ئەنادۆڵ".

زیای کرد کە "جویلەی زەویلەرزەی لە ناوچەگە پەیوەندی وە یەکەوە دیرن لە روی جیۆلۆجییەو، وەلی چەودیاریکردن وەردەوام لە ماوەی دۊایین هیچ پیشهات یان نشاندەریگ توومار نەکردگە کە نشان بەێد لەبان بۊیین جویلەیگ نائاسایی، چ لەبان سنوورەیل عراقی ئیرانی یا لە ناوچەیل باکوور کە نزیکن لە تورکیا".

عەبدولخالق باس ئەوە کرد کە "ئەوەگ یەکیگ لە زانایەیل تورک راگەیانیەسەی لەبارەی ئەگەرەیل جویلەی زەویلەرزە هێمان لە چوارچیوەی لێکۆڵینەوەیل زانستی و دەرئەنجامەیل توێژینەوەس"، و دیاری کرد کە "ئەو ناوچەیلە کە کەفنە دەریای مەرمەڕە و لەبان دریژایی زەنگ ئەنادۆڵ باکوور و باشوور و سنوورەیل تورکی سووری جویلەیگ زەویلەرزەی وەردەوام وەخوەیان دوینن، وەلی کەفێدە ناو سنوورەیل ئاسایی کە لە میژووەو ناسریانە".

و وەڕێوەبەر بەش چەودیاریکردن زەویلەرزە ئاشکرا کرد کە "پیاچگن ئەرا توومارەیل زەویلەرزە کە زیاتر لە سەد ساڵە هەن نشان نەیانە کە جویلەیگ هەس لە ریژەیل ئاسایی لەو ناوچەیلە زیاتر بوود"، و دووپات کرد کە "رەوش ئیسە هیچ جی رخداری نییە و نشان نیەدەێد ئەرا ئاڵشتکارییەیل نائاسایی".

دووپات کرد کە "تورکیا، وەتایبەت ئەو ناوچەیلە کە کەفنە بان دریژایی زەنگە تێکتۆنییە کارایەیل، لە گورجتر5 ناوچەیل جیهانن لە رووی زەویلەرزە، و ئاساییە کە زەویلەرزەبل جیاواز لە تونی وەخوەیان بۊنن وە مدوو جویلەی ئەو زەنگەیلە"، و دیاری کرد کە "توومارکردن زەویلەرزەیلیگ کە هازیان لە چوار پلەی رێختەر رەد بکەێد کاریگ نائاسایی نییە لەی ناوچەیلە".

عەبدولخالق قسەیلی تەواو کرد و وت کە "چەوەڕیکردن کەفتن زەویلەرزەیلیگ ناوڕاس لە تونی مەرج نییە بۊن رخداریگ نائاسایی یا نشاندەریگ لەبان رۊداویگ زەویلەرزەی گەورە و نزیک بڕەسنێد، بەڵکم وەگەرد سروشت جیۆلۆجی ناوچەگە و توومارە زەویلەرزەییە ناسریایەگەی گونجێد".

ئی قسەیلە دۊای راگەیانن دەسەی وەڕێوەبردن کارەساتەیل و لەناکاو تورکی (ئافاد) تیەێد، شەوەکی زۊ ئمڕوو شەممە، لەبان توومارکردن زەویلەرزەیگ وە تونی 5 پلە لەبان پەیمانەی رێختەر کە داگە لە پارێزگای مەلاتیا لە باشوور خوەرەڵات تورکیا.

دەسەگە باس ئەوە کرد کە زەویلەرزەگە لە سەعات 6:20 شەوەکی وە وەخت ناوخۆیی کەفتەو، و ناوەندەگەی لە ناوچەی بەتتەڵغازی بۊە و لە قویلایی 15.59 کیلۆمەتر. هەرلیوا راگەیاننەیل تورکی خەوەردان کە دانیشتگەیل شمارەیگ لە پارێزگا هاوسایەیل، لە ناویان ئەلازیغ و ئادیامان و تونجەلی و شانلی ئورفا، هەس وە بومەلەرزەگە کردنە.

دەسەڵاتەیل تورکی دووپات کردن لەبان نەوین هیچ زەرەدیگ گیانی یا زەرەدەیل ماددی گەورە وە مدوو زەویلەرزەگە، لە وەختیگ لایەنە پەیوەندیدارەیل وەردەوامن لە پرۆسەیل چەودیاریکردن ئەرا دڵنیابۊن لە جیگیربۊن رەوشەیل لە ناوچەگە.