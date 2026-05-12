دۊای راپۆرتەیل بنکە ئیسرائیلییەگە.. حەشد ئۆپەراسیۆنەیل "چەسپانن سەروەری" لە بیاوان عراق جیوەجی کەێد

شەفەق نیوز - نەجەف

دەزگای حەشد شەعبی، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان لە وەگڕکەفتن ئۆپەراسیۆنەیلیگ ئەمنی لە بیاوان نەجەف و کەربەلا لە ناوڕاس عراق، وە ئامانج ئاسایشکردن ناوچە بیاوانییەیل، و ئەوەیش دۊای ئاشکراکردن بویین سەربازگەیگ سەربازی ئیسرائیلی کە بانگەشەی ئەوە کریەێد لە ئۆپەراسیۆنەیلیگ دژوە ئیران وەکار تیەێد.

سەجاد ئەسەدی سەرۆک ئەرکان ئۆپەراسیۆنەیل فورات ناوڕاس لە دەزگای حەشد شەعبی، لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزە ئەمنییەیل دەس کردنە وەرەونواچگن لە بازگەی فاج وەرەو قۊلی بیاوان نەجەف لەڕی چەن تەوەرەیگ ئۆپەراسیۆنی.

دیاری کرد کە ئۆپەراسیۆنەگە جیوەجیکردن رووماڵیگ ئەمنی گرێدە خوەی کە ئەرا دویری 120 کیلۆمەتر دریژە دیرێد وە بەشداری مەفرەزەیل تەقەمەنییەیل و هەواڵگری و جیگرەیل پشتگیریکەر.

وتیش: ئۆپەراسیۆنەیل وەشکین و ماڵین لە کارگەی چیمەنتۆ وەرەو قەزای نخێب تا رەسێدە دەروازەی عەرعەر سنووری دریژە دیرن.

لەلای خوەییش، عەلی حەمدانی فەرماندەی ئۆپەراسیۆنەیل فورات ناوڕاس لە دەزگای حەشد شەعبی، راگەیان کە ئۆپەراسیۆنەیل چەسپانن سەروەری لە بیاوان نەجەف و کەربەلا لەڕێ چوار تەوەرەو وەگڕکەفتیە، ئەرا ئاسایشکردن ئەو ریە کە کەربەلا و ناوچەی نخێب وە یەکەو بەسێد.

حەمدانی دیاری کرد کە ئۆپەراسیۆنەگە جیوەجی کریەێد وە رینمایی لە فەرماندەی گشتی هیزە چەکدارەیل و وە سەرپەرشتی سەرۆک ئەرکان سوپا عەبدولئەمیر یارەلڵا، وتیش: تەوەرەیلی فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنەیل فورات ناوڕاس و فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنەیل کەربەلا و فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنەیل ئەنبار لە حەشد شەعبی لەخوەی گرێد، بیجگە لە لیوای دۊەم.

شاکر ئەبوتوراب تمیمی پەرلەمانتار لە کوتلەی بەدر، دۊکە دووشەممە دووپاتی کرد کە سەربازگەی ئەمریکی - ئیسرائیلی هیمان لە خوەراوای عراق هەس، و ری وە هیزە عراقییەیل نیەن ئەرا نزیکەوبوین لەلی.

لە وەرانوەریش، فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەیل، دۊکە دووشەممە، دووپات لە پەیانەکردن هیچ هیزیگ یا ئامرازەیلیگ سەربازی کردن لە ئۆپەراسیۆنەیل وەشکین فراوانیگ کە هیزە ئەمنییەیل لە بیاوان کەربەلا و نەجەف جیوەجی کردنە، دۊای رویداویگ کە لە 5 ئازار / مارس 2026 رویدا کە تەقەکردن وەگەرد مەفرەزەیل نەناسیاگ وەخوەیەو دی کە بویە هووکار شەهیدبوین کەسیگ و زەخمداربوین دووان لە ئەندامەیل ئەمن.

ئی ئاشکراکردنە لە وەختیگ تیەێد کە راپۆرتەیل عیبری، لەناویان ماڵپەڕ "جی ڤید" و رووژنامەی "جیرۆزالیم پۆست"، باس لە بانگەشەیلیگ کردنە لە بویین دامەزراوەیگ سەربازی نهێنی لەناو عراق کە بانگەشەی ئەوە کریەێد لە ئۆپەراسیۆنەیلیگ دژوە ئیران وەکار تیەێد، وەگەرد دەستێوەردان ئەمریکی ئەرا ریگریکردن لە دەسەڵاتەیل عراقی لە لێکۆڵینەوە لەو سەربازگە.