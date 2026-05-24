‏دەیان کەس لە وەردەم پارێزگار بەغدا لە دژ ئەنجام گریەبەسەیل خوەنیشاندان کەن

‏شەفەق نیوز - بەغدا

‏ئمڕوو یەکشەممە، دەیان کەس نارەزایی نیشاندان لە وەردەم پارێزگای بەغدا لە ئەنجام دامەزرانن گریەبەستەیل پارێزگاگە، ئەرا داواکاری وەپیاچگن دۆسیەیلیان و دادپەروەری ئەرا ئەو کەسەیلە زەرەد دینە دووپاتکردن لەبان ناڕەزایی لەبان ئەنجام وەرگردنەیل.

‏دەوروگەرد بینای پارێزگا وسیانیگ ناڕەزایی وەخوەیەو دی کە خوەنیشاندەرەیل دروشم و لافیتەیل بەرزەوکردوین داوا لە لایەنەیل پەیوەنیدارکەن وەپیاچگن لە ئەنجام گریەبەسەیل ئەو تانەیلە بکەێد کە توومارکریانە، دووپاتکردن شمارەیگ لە پێشکەکەرەیل لەو باوەڕەن لە رێکارەیل هەڵچاننیان مافیان خوریاس.

‏شمارەیگ لە خوەنیشاندەرەیل وە ئاژانس شەفەق نیوز وتن، "نزیکەی 317 کەس نارازی تانە لە ئەنجامەیل دانە" داواکردن "پشت وە بنەمایەیل دادپەروەری و یەکسانی بوەسن وە زویترین وەخت دۆسیەیل وەپای یاسا چارە بکرێد".

