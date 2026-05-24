دەیان کەس لە وەردەم پارێزگار بەغدا لە دژ ئەنجام گریەبەسەیل خوەنیشاندان کەن
شەفەق نیوز - بەغدا
ئمڕوو یەکشەممە، دەیان کەس نارەزایی نیشاندان لە وەردەم پارێزگای بەغدا لە ئەنجام دامەزرانن گریەبەستەیل پارێزگاگە، ئەرا داواکاری وەپیاچگن دۆسیەیلیان و دادپەروەری ئەرا ئەو کەسەیلە زەرەد دینە دووپاتکردن لەبان ناڕەزایی لەبان ئەنجام وەرگردنەیل.
دەوروگەرد بینای پارێزگا وسیانیگ ناڕەزایی وەخوەیەو دی کە خوەنیشاندەرەیل دروشم و لافیتەیل بەرزەوکردوین داوا لە لایەنەیل پەیوەنیدارکەن وەپیاچگن لە ئەنجام گریەبەسەیل ئەو تانەیلە بکەێد کە توومارکریانە، دووپاتکردن شمارەیگ لە پێشکەکەرەیل لەو باوەڕەن لە رێکارەیل هەڵچاننیان مافیان خوریاس.
شمارەیگ لە خوەنیشاندەرەیل وە ئاژانس شەفەق نیوز وتن، "نزیکەی 317 کەس نارازی تانە لە ئەنجامەیل دانە" داواکردن "پشت وە بنەمایەیل دادپەروەری و یەکسانی بوەسن وە زویترین وەخت دۆسیەیل وەپای یاسا چارە بکرێد".