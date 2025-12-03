‏دیالە 400 مێگاوات کارەبا لەدەسدەێد وە مدوو هیزگردن ئاگر لە ترانسفۆرمه‌ر

2025-12-03T13:30:38+00:00

‏شەفەق نیوز ـ دیالە

‏سەرچەوەیگ لە پارێزگای دیالە، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا سیستەم وزەی کارەبای لە پارێزگاگە 400 مێگاوات لەدەسداس وەمدوو هیزگردن  ئاگر لە ترانسفۆرمه‌ره‌یل یەکیگ لە ویستگەیل.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "ساعەت دابینکردن کڕ کارەبا لە شەوەکیەو داوەزیان وە خوەی دیە لەناوچەیل دیالە وە مدوو لەدەسدان 400 مێگاوات لە بەش ناوخوەی ئەرا پارێزگاگە".

‏وتیش" کەمبوین ساعەتەیل دابینکردن لە ئەنجام هیزگردن ئاگرە لە ترانسفۆرمه‌ره‌یل ویستگەی دیالە  400 kva کلکەێد"

‏دیاریکرد "تیمیگ تەکنیکی و ئەندازیاری دەسکردنە وە کارەیل خاسەوکردن لە ویستەگە وە ئامانج گلەوداین کارکردنی و جیگیربوین کڕ کارەبا".

