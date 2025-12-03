دیالە 400 مێگاوات کارەبا لەدەسدەێد وە مدوو هیزگردن ئاگر لە ترانسفۆرمهر
شەفەق نیوز ـ دیالە
سەرچەوەیگ لە پارێزگای دیالە، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا سیستەم وزەی کارەبای لە پارێزگاگە 400 مێگاوات لەدەسداس وەمدوو هیزگردن ئاگر لە ترانسفۆرمهرهیل یەکیگ لە ویستگەیل.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "ساعەت دابینکردن کڕ کارەبا لە شەوەکیەو داوەزیان وە خوەی دیە لەناوچەیل دیالە وە مدوو لەدەسدان 400 مێگاوات لە بەش ناوخوەی ئەرا پارێزگاگە".
وتیش" کەمبوین ساعەتەیل دابینکردن لە ئەنجام هیزگردن ئاگرە لە ترانسفۆرمهرهیل ویستگەی دیالە 400 kva کلکەێد"
دیاریکرد "تیمیگ تەکنیکی و ئەندازیاری دەسکردنە وە کارەیل خاسەوکردن لە ویستەگە وە ئامانج گلەوداین کارکردنی و جیگیربوین کڕ کارەبا".