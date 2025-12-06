‏دیالە و ئەنبار.. پویچەوکردن قاچاخکردن ماددە پیشەسازی و خۆراکییەیل و دەسگردن وەبان 240 مۆر پزیشکی ساختە

‏شه‌فه‌ق نیوز- دیالە/ ئەنبار

‏لایەنیگ ئەمنی و فەرمیەیل، ئمروو شەممە، راگەیانن لە دوو هەڵمەت ئەمنی جیاواز لە پارێزگایەیل دیالە و ئەنبار، ریگری لە پڕۆسەیگ وە قاچاخبردن ماددە پیشەسازی و خۆراکییەیل کریا و 240 مۆر پزیشکی ساختە دەسوەبانیان گیریا.

‏وەڕێوەبەرایەتی هەواڵگێری سەربازی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "لە ئۆپراسیۆنیگ جویری وە پشت بەسان وە زانیاری هەواڵگێری هویردەیل و وەدویاچگن مەیدانیانە وەلایەن وەڕێوەبەر بەش هەواڵگێری و ئاسایش تیم پیادەی یەکەم، ئۆپراسیۆنیگ قاچاخکردن کەرەستەیل پیشەسازی و خوەراکی لە پارێزگای دیالە پویچەوکریا".

‏وتیش؛ "دەسگیریا وەبان ماشینیگ و رانندەگەی و مادەیلی دریانە دەس لایەنەیل پەیوەنیدار".

‏سەرە،ەیگ ئەمنی لە دەسەی دەروازە سنووریەیل وە ئاژاس شەفەق نیوز راگەیان "مەفرەزەیگ لە دەسەی دەروازە سنووریەیل توەنست رانندە تاکسیگ بوسنێد کە لە ئۆردن هاتگە لە وەخت ئۆپراسیۆن وشکنین رۆتین لە دەروازەی تەریبێل سنووری، دەرچگە 240 مۆر نافەرمی هاوەپی ک چوودەو ئەرا کۆمپانیایگ دەرمانسازی جیاوازەیل و نا فەرمیەیل" وتیش " مۆرەگان لەری نویسینگەی گەشتیاری کلکریانە وەبی هویچ رەزامەنیگ یا بەڵگەیگ فەرمی".

‏وتیش "مۆرەیل دەسوەبان گیریاگرخداری گەپیگ دروسکەن، وەپای ئەوەگ ئەرا مامەلەیل پزیشکی ساختە وەکاتێن و هاوردنە ناو کۆرتنەر دەرمان نایاسایی" دووپاتکرد "لێکۆڵینەوەی دەسوەجی وازکریاس وەگەرد رانندەگە ئەرا رەسین وە ئەو کەسەلە و میکانیزم هاودنە ناو مۆرەیل".

‏دەسەگە دیاریکرد "ێکارەیل یاسایی وەدەوامە وەرانوەز توومەتبار وەرد رێکارەیل یاسایی پێویست ئەزا نواگیری لە دوارەبوین ئێ جویر لە سەرپیچیەیلە کە هەڕەشە وەبان سەلامەتی کەرت دەرمان کەێد".

