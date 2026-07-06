‏دیالە وە مدوو بەرزەوبوین پلەی گەرمی دەوام فەرمی کەمەوکەێد

شەفەق نیوز ـ دیالە

‏پارێزگار دیالە عەدنان شمەری، ئمڕوو دووشەممە، بڕیاردا وە کەمەوکردن دەوام فەرمی لە گشت فەرمانگە و دامودەزگایەیل پارێزگاگە ئەرا ماوەی یەک ساعەت لە رووژیگ وە درویژایی مانگ تەمووز و ئاب، یەیش وە مدوو بەرزەوبوین پلەی گەرمی.

‏فەرمان ئیداری لە پارێزگار دیالە دەرچگە و ئاژانس شەفەق نیوز بڵاویکردیە، دەرچگە، دەوام فەرمی لە گشت فەرمانگە و دامودەزگایەیل یەک ساعەت لە کۆتایی دەوامیان کەمەوکرێد وە درویژایی مانگەیل تەمووز و ئاب.

‏ دەق فەرمانگە هاتیە بڕیارەگە وە پشت بەسان وە دەسەڵاتەیل ری وەپیدریاگ پارێزگارە، وە وەرچەوگردن بەرزەوبوین پلەی گەرمی، دووپاتکرد بڕیارەگە لە بڕوار دەرچگنی چوودە جیوەجیکردن.

‏وڵاتەگە بەرزەوبوین گەپیگ پلەی گەرمی وەخوەی دوینێد کە نزیکەوبوود لە 50 پلەی سیلیزی.

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