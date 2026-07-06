دیالە وە مدوو بەرزەوبوین پلەی گەرمی دەوام فەرمی کەمەوکەێد
شەفەق نیوز ـ دیالە
پارێزگار دیالە عەدنان شمەری، ئمڕوو دووشەممە، بڕیاردا وە کەمەوکردن دەوام فەرمی لە گشت فەرمانگە و دامودەزگایەیل پارێزگاگە ئەرا ماوەی یەک ساعەت لە رووژیگ وە درویژایی مانگ تەمووز و ئاب، یەیش وە مدوو بەرزەوبوین پلەی گەرمی.
فەرمان ئیداری لە پارێزگار دیالە دەرچگە و ئاژانس شەفەق نیوز بڵاویکردیە، دەرچگە، دەوام فەرمی لە گشت فەرمانگە و دامودەزگایەیل یەک ساعەت لە کۆتایی دەوامیان کەمەوکرێد وە درویژایی مانگەیل تەمووز و ئاب.
دەق فەرمانگە هاتیە بڕیارەگە وە پشت بەسان وە دەسەڵاتەیل ری وەپیدریاگ پارێزگارە، وە وەرچەوگردن بەرزەوبوین پلەی گەرمی، دووپاتکرد بڕیارەگە لە بڕوار دەرچگنی چوودە جیوەجیکردن.
وڵاتەگە بەرزەوبوین گەپیگ پلەی گەرمی وەخوەی دوینێد کە نزیکەوبوود لە 50 پلەی سیلیزی.