دیالە و سەڵاحەدین.. لەسێدارەدان دوو بکوش و زیندانیردن تاوانباریگ وە تاوان داشتن دەرمان تاقینەکریای
شەفەق نیوز ـ دیالە/ سەلاحەدین
دادگای تاوانەیل دیالە/ دەسەی دویەم، ئمڕوو یەکشەممە، سزای لەسێدارەدان وە پەت خنکانن تا مردن دەرکرد ئەرا دوو تاوانبار، وە تاوان کوشتنیگ کە لە ساڵ 2023 لە قەزای خانەقین ئەنجامدریاس.
فەرماندەیی پۆلیس دیالە، لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "هویردەکاری رویداوەگە گلەوخوەد ئەرا رویداو کوشیان هاوڵاتیگ، کە دەزگایەیل پسپۆڕ دەس کردنە وە دروسکردن تیمیگ ئەمنی هاوبەش ئەرا شوونگیری رویداوەگە".
لە بەیاننامەگە وتیش: "وەپای هەوڵەیل هەواڵگیری و چەودێریکردن کامێرایەیل و کۆکردن زانیاری لە هاووڵاتییەیل، ناسنامەی تاوانبارەیلە دیاری کریا و دویای وەرگردن رەزامەنی یاسایی پێویست دەسگیر کریان".
تاوانبارەیلە وەپای بەیاننامەگە، دان وە تاوانەگە نانە کە وە هاوبەشی ئەنجامی دانە، و دویای تەواوکردن رێکارەیل لێکۆڵینەوە گیچەڵەگە کل کریا ئەرا دادگای تاوانەیل دیالە.
ئاشکرایکرد "دادگا دویای تەواوکردن دانیشتنەیل یاسایی، سزای لەسێدارەدان وە پەت خنکانن تا مردن ئەرا دوو تاوانبارەگە دەرکرد وەپای مادەی چوارەم لە یاسای بەرەنگار بوینەوەی تیرۆر، و گیچەڵ تاوانبار سێیەمیش کل کریا ئەرا دادگای پسپۆڕ تا وەخت دادگاییکردنی دیاری بکرێد".
لە هەمان چوارچمگ، دادگای تاوانەیل سەڵاحەدین، سزای دوو ساڵ زیندانی توند دەرکرد ئەرا تاوانباریگ وە تاوان داشتن دەرمان و کەرەسەی پزیشکی کە تاقیکردنەوەی تاقیگەیی ئەرایان نەکریاوێد.
وەپای بەیاننامەیگ لە دەسەڵات دادوەری، لە لای ئی تاوانبارە 25100 گلە حەب دەرمان گیریا کە مەبەستی بویە وەبی مووڵەت رەسمی لە لایەنەیل پسپۆڕ بازرگانی وەپییان بکاد، و سزایەگە وەپای بڕیار 39 / 1 / ج ساڵ 1994 و وەپای مادەیل هاوبەشی 47 و 48 و 49 لە یاسای سزادان دەرچگە.