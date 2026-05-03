‏دیالە و سەڵاحەدین.. لەسێدارەدان دوو بکوش و زیندانیردن تاوانباریگ وە تاوان داشتن دەرمان تاقینەکریای

‏شەفەق نیوز ـ دیالە/ سەلاحەدین

‏دادگای تاوانەیل دیالە/ دەسەی دویەم، ئمڕوو یەکشەممە، سزای لەسێدارەدان وە پەت خنکانن تا مردن دەرکرد ئەرا دوو تاوانبار، وە تاوان کوشتنیگ کە لە ساڵ 2023 لە قەزای خانەقین ئەنجامدریاس.

‏فەرماندەیی پۆلیس دیالە، لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "هویردەکاری رویداوەگە گلەوخوەد ئەرا رویداو کوشیان هاوڵاتیگ، کە دەزگایەیل پسپۆڕ دەس کردنە وە دروسکردن تیمیگ ئەمنی هاوبەش ئەرا شوونگیری رویداوەگە".

‏لە بەیاننامەگە وتیش: "وەپای هەوڵەیل هەواڵگیری و چەودێریکردن کامێرایەیل و کۆکردن زانیاری لە هاووڵاتییەیل، ناسنامەی تاوانبارەیلە دیاری کریا و دویای وەرگردن رەزامەنی یاسایی پێویست دەسگیر کریان".

‏تاوانبارەیلە وەپای بەیاننامەگە، دان وە تاوانەگە نانە کە وە هاوبەشی ئەنجامی دانە، و دویای تەواوکردن رێکارەیل لێکۆڵینەوە گیچەڵەگە کل کریا ئەرا دادگای تاوانەیل دیالە.

‏ئاشکرایکرد "دادگا دویای تەواوکردن دانیشتنەیل یاسایی، سزای لەسێدارەدان وە پەت خنکانن تا مردن ئەرا دوو تاوانبارەگە دەرکرد وەپای مادەی چوارەم لە یاسای بەرەنگار بوینەوەی تیرۆر، و گیچەڵ تاوانبار سێیەمیش کل کریا ئەرا دادگای پسپۆڕ تا وەخت دادگاییکردنی دیاری بکرێد".

‏لە هەمان چوارچمگ، دادگای تاوانەیل سەڵاحەدین، سزای دوو ساڵ زیندانی توند دەرکرد ئەرا تاوانباریگ وە تاوان داشتن دەرمان و کەرەسەی پزیشکی کە تاقیکردنەوەی تاقیگەیی ئەرایان نەکریاوێد.

‏وەپای بەیاننامەیگ لە دەسەڵات دادوەری، لە لای ئی تاوانبارە 25100 گلە حەب دەرمان گیریا کە مەبەستی بویە وەبی مووڵەت رەسمی لە لایەنەیل پسپۆڕ بازرگانی وەپییان بکاد، و سزایەگە وەپای بڕیار 39 / 1 / ج ساڵ 1994 و وەپای مادەیل هاوبەشی 47 و 48 و 49 لە یاسای سزادان دەرچگە.

