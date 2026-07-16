‏دیالە و زیقار.. ئەندامیگ ئەمنی وە گولە خوەی کوشێد و سزادریاییگ لە زیندان "حوت" کۆتایی وە ژیان خوەی هاورد

شەفەق نیوز ـ دیالە/ زیقار

‏پارێزگایەیل دیالە و زیقار، ئمڕوو پەنجشەممە، رویداوەیل خوەیکوشتن جیاواز توومارکردن یەکیگیان ئەندام ئەمنیە لە دەزگای ئەمنی، و دویەم زیندانیەگە لە زیندان "حوت" زیندانیەگە سزا دریاس وەبان تیرۆر یا سزادریانە وە لەسێدارەداین.

‏دیالە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، ئەندامیگ لە وەڕێوەبەرایەتی بەڕەنگاربوین تاوان کۆتایی وە ژیان خوەی هاورد گولە تاقانن وەسەر خوەی وە وەکارهاوردن چەک جویر "کلوک" لەناو شار جەلەولا باکوور خوەرهەڵات دیالە، بویەسە مدوو دەسوەجی گیان لەدەسدانی.

‏وتیش، وەپای لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی ئەندام ئەمنیەگە گیچەڵ قەرز دارایی داشتیە، دەزگایەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە وازکردنە ئەرا چۆنیەتی رویداوەگە و تەواوکردن رێکارەیل یاسایی.

‏زیقار

‏لە رویداویگ هاوشیوەیش، سەرچەوەیگ لە وەزارەت داد عراق وە ئاژانسەگە وت، زیندانیییگ لە تەمەن سی ساڵ سزادریاگ وە مادەی 4 لە یاسای بەرەنگارەوبوین تیرۆر شمارە 13 ساڵ 2005، و خەڵک پارێزگای بەغدایە، وە خنکان وە پەتیگ لەناو تەوالێتەیل زیندان "حووت" خوەیکوشتیە، و دووپات کرد تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکریاس ئەرا تەواوکردن ڕێکارەیل یاسایی، و لێکۆڵینەوە وەلایەن لایەنەیل پەیوەنیدار ئەرا زانین وردەکارییەیل رویداوەگە کریاگە.

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