دیالە و زیقار.. کەسیگ وە گولە هاوڕێگەی زەخمدارکەێد و پەیاکردن تەرم گەنجیگ وە کوشیاگی

شەفەق نیوز ـ دیالە / زیقار

دوو سەرچەوەی ئەمنی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردان لە توومارکردن دوو رویداو جیا لە پارێزگایەیل دیالە و زیقار، لە ئەنجام کابرایگ مەدەنی وە سەختی زەخمداربوی و گەنجیگ سی ساڵان کوشیا.

سەرچەوەیگ ئەمنی لە دیالە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "مەدەنیگ تویش زەخمداری سەختیگ بویە لە ملی لەدویای ئەوەگ ملی زەخمداربوود وەلایەن هاوڕێیەگی وە دەوانچە لە قەزای خانەقین باکوور خوەرهەڵات پارێزگاگە"، وتیش "قوربانیەگە ئەرا چارەسەرکردن کلکریاس خەستەخانەی بەعقوبە، هێزە ئەمنیەیل تەقەکەرەگە دەسگیرکردنە"..

لە زیقار، سەرچەوەی ئەمنی ترەک راگەیان "هێزە ئەمنیەیل تەرم گەنجیگ سی ساڵان لەناو چەم بدعە پەیاکردنە" دیاریکرد "وەپای زانیاری سەرەتایەیل دەرچگە لەدویای گومابوینی ماوەی چەن رووژیگ وە چەقو دریاس لەلی".

دووپاتکرد، تەرمەگە ئەرا تەواوکردن رێکار یاسایی کلکریاسە پزیشک دادوەری و لێکۆڵینەوەی فراوانیگ لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکریاس".