دیالە و زیقار.. گیانلەدەسداین ئەفسەریگ وە رۊداویگ هاتوچو و خوەیکوشتن دۊتیگ تەمەن 17 ساڵان

شەفەق نیوز - دیالە/ زیقار

سەرچەوەیگ ئەمنی، رووژ دوشەممە، خەوەرداد لە گیانلەدەسداین ئەفسەریگ لە پولیس لەوەر رۊداویگ هاتوچو لەبان ری "بەعقووبە - کەنعان"، لە پارێزگای دیالە.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە "ئەفسەریگ وە پلەی موقەدەم گیان لەدەسدا دۊای کیشیان ماشینەگەی وە ستوینیگ هن پیەڵ پیادەڕەو".

لە زیقار، سەرچەوەیگ ئەمنی ترەک، خەوەرداد کە دۊتیگ تەمەنی 17 ساڵە خوەیکوشتگە وە هەڵواسین خوەی لەناو ماڵەگەی لە قەزای شەترە، باکوور پارێزگای زیقار.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز دیاری کرد کە دۊتەگە کووتایی وە ژیان خوەی هاوردگە وە پەتیگ لەناو ماڵەکەی، و دیاری کرد کە بەڵگە سەرەتاییەیل نشان دەن کە مدوو خوەیکوشتنەگە گلەو خوەێد ئەرا رەوش دەروینیی.