دیالە و دیوانیە.. تەزیان کارەبایی گیان کەسیگ سینێد و کوڕیگیش خەێدە خەسەخانە

هەردگ پارێزگای دیالە و دیوانیە، رووژ یەکشەممە، دوو رویداو تەزیان کارەبا وەخوەیانەو دین، کە یەکیگیان وە گیانلەدەسداین فەرمانبەریگ زانکۆیی کۆتایی هات، لە وەختیگ تیمیگ پزیشکی سەرکەفت لە رزگارکردن گیان کوڕیگ کە تەمەنی رەسێدە 15 ساڵ.

سەرچەوەیگ ناوخۆیی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: فەرمانبەریگ لە زانکۆی دیالە لەوەر تەزیان کارەبا گیان لەدەسدا دۊای ئەوەگ تەقەلا دا فڕۆکەیگ کاغەزی بارێدەو، کە هن مناڵەگەی بویە و لە پایەیل کارەبا لە نزیک ماڵەگەی لە ناوچەی خانەیل کشتوکاڵی لە قەراغەیل شار بەعقووبە گیرخوادۊد.

وتیش: قوربانیەگە ئەرا خەسەخانە بریا وەلی لەوەر سەختی تەزیانە کارەباییەگە گیان لەدەس داگە، لە وەختیگ تەرمەگەی ئەرا فەرمانگەی پزیشکی دادوەری بریا.

لە دیوانیە، تیمیگ پزیشکی لە خەسەخانەی حەمزەی گشتی تۊەنست گیان کوڕیگ رزگار بکەێد کە تویش تەزیان کارەبا بوی، کە بویە مدوو وسانن دڵ و هەناسەدان و لەدەسداین هووشی وە تەواوی.

تیمە پزیشکیەگە دیاری کرد کە زەخمدارەگە رەسیەسە بەش فریاکەفتن وەبی نیشاندەرەیل زینگی، کە ئەوەیش خوازیار کاراکردن پرۆتۆکۆڵ بووژاننەوی پێشکەفتگ دڵ و سۊیل بوی وە شیوەیگ زویوەزوی، وتیش: دەسوەردان زویوەزوی بویە مدوو گلەوخواردن سووڕ خۊن و جیگیربوین رەوش تەندروسی بیمارەگە.

وتیش: کوڕەگە خریا یەکەی چەودیاری خەس لە خەسەخانەی دیوانیەی فێرکاری ئەرا تەواوکردن چارەسەر و چەودیاری پزیشکی.