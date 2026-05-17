دیالە و بەغداد.. مردن کراکاریگ وە تلیان لە بەعقوبە و دەسگیرکردن بکوشیگ لە دۆرە

شەفەق نیوز - دیالە / بەغداد

کراکاریگ شارەوانی گیان لەدەسدا و هاوڕیەگەی زەخمدار بوی، ئمڕوو یەکشەممە، لە ئەنجام رۊداویگ تلیان کە لە نزیک ناوچەی پیشەسازی یەکەم لە شار بەعقوبە، لە وەختیگ رانندەی ماتۆڕسکیلەگە وە سەختی زەخمدار بوی.

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ماتۆڕسکیلیگ داد لە کراکارەیلە لە وەخت جیوەجیکردن ئەرکەیلیان، کە بویە هووکار مردن یەکیگیان لە شوین رۊداوەگە، و زەخمداربوین ئەوەکە.

وتیش: رانندەی ماتۆڕسکیلەگەیش تویش زەخمداری سەختیگ بویە، کە وەگەرد زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە ئەرا بریا.

لە بەغداد، فەرماندەیی پولیس کەرخ، راگەیان لە دەسگیرکردن توومەتباریگ وە کوشتن پیاییگ لە ئەنجام دەمەقاڵێیگ کە لە ناوچەی دۆرە لە پایتەخت بەغداد.

فەرماندەییەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزیگ لە بنکەی پولیس حەزەر رەسیە شوین رۊداوەگە دۊای وەرگردن ئاگادارکردنیگ وە رۊداین دەمەقاڵبگ و تەقەکردنیگ لەناو کەرت وەرپرسیاریەتیی، کە دەرکەفت تاوانبارەگە وە دومانچەگەی تەقە لە قوربانییەگە کردگە کە لەبان مۆلیدەیگ ئەهلی کار کەێد، کە بویە هووکار زەخمداربوینی وە سەختی.

دیاری کرد کە زەخمدارەگە ئەرا خەسەخانە بریا، باوجی گیان لەدەس داگە لەوەر زەخمدارییەگەی، لە وەختیگ هیزە ئەمنییەیل ئۆپەراسیۆنیگ جیوەجی کرد کە بویە مدوو دەسگیرکردن تۆمەتبارەگە لەناو ماڵەگەی و دەسناین وەبان ئەو چەکە کە لە رۊداوەگە وەکار هاتیە.

و فەرماندەییەگە چەسپان و وت: وەپای بەیاننامەگە، رێکارە یاساییەیلە دەرحەق وە تۆمەتبارەگە جیوەجی کریانە و کل کریاگە ئەرا لایەنەیل لێکۆڵینەوەی تایبەتمەند ئەرا تەواوکردن پەڕاوە دادوەرییەکەی.