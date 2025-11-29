دیالە.. کوشیان و زەخمداری 8 کەس وە دوو رویداو هاتوچو.. وینە

شەفق نيوز- ديالە

سەرچەوەیگ ئەمنی لە دیالە، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە کوشیان دوو کەس یەکیگیان فەرمانبەر حکومەتیە، و زەخمداربوین شەش کەس لە ئەنجام دوو رویداو جیاجیا لە باکوور پارێزگاگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رانندەیل ماشین یەکەم کە تەکسی بویە وە دویەم کو پیکئاب بابە کە فەرمانبەر شارەوانی بویە هەردوگیان گیانیان لەدەسدان، و دوو کەسیش زەخمدار بویە لە رویداویگ هاتوچو دڵتەزن لەبان ری بەعقووبە - مەنسووریە باکوور خوەرهەڵات دیالە.

سەرچەوەگە وتیش: چوار کەس ترەک لە رویداویگ ترەک وە مدوو پایان ماشینیگ (ستاریكس) لەبان ری سەرەکی نزیک ناوچەی حەمرین زەخمدار بوین.

وتیش: هیزەیل ئەمنی رەسینە شوین دوو رویداوەگە، و تەرم قوربانیەیل ئەرا پزشک دادوەری بریا، و زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە.