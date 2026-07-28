دیالە.. کوشیان هاوڵاتییگ دۊای رفاننی و دەسگیرکردن تاوانبارەگە

شەفەق نیوز - دیالە

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای دیالە، رووژ سێشەممە، خەوەرداد لە کوشیان هاوڵاتییگ دۊای رفاننی، لە ناحیەی جەبارە سەر وە قەزای قەرەتەپە، لە وەختیگ هیزەیل ئەمنی تۊنستن ئەو کەسە دەسگیر بکەن کە تاوانەگە ئەنجام داگە.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە "هاوڵاتی زەیدان محەمەد خەماس سەنجەری، تەرمەگەی وە کوشیای لە ناحیەی جەبارە پەیا کریا، دۊای ئەوەگ رووژ تویش رفیان هات لە رەوشەیلیگ کە هیمان هانە ژیر لێکۆڵینەوەیە".

دیاری کرد کە "دەزگایەیل ئەمنی دەسوەجێ دۊای رەسین زانیارییەیل دەس کردنە وە شۊنکەفتن دۆسیەگە کە وەڕێوەبەر هەواڵگری قەزای قەرەتەپە و وەڕێوەبەر بەش دژە تاوان، وە هەماهەنگی وەگەرد بنکەی پولیس ناحیەی جەبارە، تەقەلایەیل خەسیگ ئەنجام دان که‌ بۊە مدوو دەسگیرکردن تاوانبار سەرەکی وە تاوانەگە".

سەرچەوەگە دیاری کرد کە "رێکارەیل یاسایی وەرانوەر توومەتبارەگە گریانە وەر و رەوانەی لایەنە پەیوەندیدارەیل کریا ئەرا تەواوکردن لێکۆڵینەوەیل و ئاشکرای مدووەیل رۊداوەگە و".

دووپات کرد کە "دەزگایەیل ئەمنی وەردەوامن لە رێکارەیل لێکۆڵینەوەیلیان لە دۆسیەگە، و هەر نووکارییگ وەختێگ بکەفنە کەس ئاشکرا کریەن".