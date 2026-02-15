دیالە.. ژنیگ وە دەوانچە خوەی کوشێد

شەفەق نيوز- ديالە

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە خوەیکوشتن ژنیگ وە گولەی دەوانچە لە پارێزگای دیالە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ژنیگ لەناو تەمەن سی ساڵان، فەرمانبەرە لە فەرمانگەی تەندروسی دیالە، وە دەوانچەی HS کە هند باوگی بویە، لە ناو ماڵ خیزانەگەی لە ناوڕاس شار بەعقووبە، تەقە لەسەر خوەی مردگە و خوەی کوشتیە.

وتیش: ژنەگە زیان دەروینی داشتگە، و تەرمەگەی ئەرا پزشک دادوەری بریا، و لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە واز کریا.