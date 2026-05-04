دیالە.. ژنیگ لە ناو ماڵەگەی لە بەعقووبە خوەی دەێدە سێدارە
شەفەق نیوز - دیالە
سەرچەوەیگ ناوخۆیی، ئمڕوو دوشەممە، خەوەردا ژنیگ شویدار لە ناو ماڵەگەی لە دەورگرد شار بەعقووبە لە پارێزگای دیالە خوەی کوشتگە.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ژنەگە لەداڵگبۊی 2010ە، کۆتایی وە ژیان خوەی هاوردگە وە وە وەکارهاوردن لەچک سەریگ ناو ماڵەگەی خوەی داگەسە سێدارە.
وتیش: زانیارییە سەرەتاییەیل نشان دەن کە رویداوەگە لەئەنجام کێشەیلیگ خیزانی و هاوسەرگیرییە، وەگەرد فشارەیلیگ دەروینی.
سەرچەوەگە وتیش: لایەنە پەیوەندیدارەیل لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کردنە، ئەرا رەسین وە بندروسی کە ئایا خوەیکوشتن بویە وەپەی قسەی کەسەکارەیل قوربانییەگە یا تاوان بویە.