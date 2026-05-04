دیالە.. ژنیگ لە ناو ماڵەگەی لە بەعقووبە خوەی دەێدە سێدارە

دیالە.. ژنیگ لە ناو ماڵەگەی لە بەعقووبە خوەی دەێدە سێدارە
2026-05-04T08:15:56+00:00

شەفەق نیوز - دیالە

سەرچەوەیگ ناوخۆیی، ئمڕوو دوشەممە، خەوەردا ژنیگ شویدار  لە ناو ماڵەگەی لە دەورگرد شار بەعقووبە لە پارێزگای دیالە خوەی کوشتگە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ژنەگە لەداڵگبۊی 2010ە، کۆتایی وە ژیان خوەی هاوردگە وە  وە وەکارهاوردن لەچک سەریگ ناو ماڵەگەی خوەی داگەسە سێدارە.

 وتیش: زانیارییە سەرەتاییەیل نشان دەن کە رویداوەگە لەئەنجام کێشەیلیگ خیزانی و هاوسەرگیرییە، وەگەرد فشارەیلیگ دەروینی.

سەرچەوەگە وتیش: لایەنە پەیوەندیدارەیل لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کردنە، ئەرا رەسین وە بندروسی کە ئایا خوەیکوشتن بویە وەپەی قسەی کەسەکارەیل قوربانییەگە یا تاوان بویە.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon